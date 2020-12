Cinéma : le Top 15 des films LGBT+ en 2020

Si l’année cinéma a été bousculée par la crise sanitaire, elle a donné lieu à de très beaux films queer. Malgré la fermeture des salles pendant de nombreux mois et l’annulation de grands festivals comme celui de Cannes, des films LGBT+ ont émergé en salles (parfois très peu de temps comme le Garçon chiffon de Nicolas Maury dont la carrière s’est arrêtée au bout de deux jours) ou sur les plateformes.

Komitid a décidé de maintenir son top cinéma de fin d’année pour vous permettre de faire le point sur les films à rattraper dès aujourd’hui ou dans les prochains mois lors de la réouverture des salles ou de leur diffusion en VOD ou DVD.

1) « DAYS », de Tsai Ming-Liang

On vous en parlé à plusieurs reprises cette année, Days du réalisateur taïwanais Tsai Ming-Liang est sans nul doute l’un des plus beaux films de l’année. Le film suit quelques jours du quotidien de deux personnages masculins, l’un âgé et malade, l’autre jeune et déraciné, jusqu’à leur rencontre le temps d’une nuit. Tsai Ming-Liang imprime son rythme et son esthétique particuliers mais la lenteur (voire la langueur) du film participe à une émotion d’une grande intensité.

Days est disponible gratuitement sur le site d’Arte

2) « ÉTÉ 85 », de François Ozon

On s’attendait à la première romance adolescente gay signée François Ozon et le réalisateur de 8 Femmes explore le teen movie d’été d’une façon très peu conventionnelle en adaptant le roman du britannique Aidan Chambers La Danse du coucou paru en 1983. Le film, à la fois estival, sombre et romantique, surprend et émeut grâce à un casting formidable. Valéria Bruni-Tedeschi et Isabelle Nanty donnent une véritable épaisseur à ces deux personnages de mères diamétralement opposés, Benjamin Voisin et Félix Lefèbvre sont tout simplement éblouissants.

Eté 85 est disponible en VOD et en DVD

3) « GARÇON CHIFFON », de Nicolas Maury

Pari réussi pour Nicolas Maury qui signait cette année son premier film en tant que réalisateur. Garçon chiffon est à son image : drôle, intelligent, sensible, d’une fantaisie folle et d’une honnêteté tangible. Son Jérémie, acteur en perdition rongé par la jalousie et qui vibre sur les mêmes fréquences que lui, nous a séduit et ému. À ses côtés brillent une star incontestée (Nathalie Baye), un acteur solide (Arnaud Valois) et un jeune talent qui est l’un des découvertes de l’année (Théo Christine).

Garçon Chiffon sera de retour en salles dès leur réouverture

4) « BROOKLYN SECRET » d’Isabel Sandoval

Ce joli film américain récompensé du Grand Prix au Festival Chéries Chéris 2019 est une révélation. Isabel Sandoval, autrice, réalisatrice et monteuse du film, interprète le rôle d’Olga, immigrée philippine trans et sans-papiers qui va tomber amoureuse du petit-fils de la vieille dame dont elle s’occupe. Une réussite !

Brooklyn Secret est disponible en VOD et en DVD

5 ) « MADAME », de Stéphane Riethauser

Portrait intime et croisé d’une grand-mère et de son petit-fils qui, chacun à sa façon et à son époque, ont brisé les chaînes imposées par la société, Madame est un film suisse original, personnel et bouleversant. Composé d’images d’archives et d’un récit en voix off mené par le réalisateur, le film tire sa force de son honnêteté à toute épreuve et de son regard tendre sur ses « personnages ».

Madame sera très bientôt disponible en VOD et en DVD

6 ) « PETITE FILLE », de Sébastien Lifshitz

Magnifique documentaire de Sébastien Lifshitz (qui a aussi signé cette année le tout aussi réussi Adolescentes), Petite fille suit une année de la vie de Sasha, huit ans, et de sa famille. Toujours à bonne distance, le cinéaste raconte avec délicatesse et empathie, le combat d’une mère pour l’acceptation de sa fille transgenre.

Petite fille est disponible gratuitement sur le site d’Arte

7 ) « FIN DE SIÈCLE », de Lucio Castro

Film argentin très original qui racontent la rencontre entre deux hommes à Barcelone en jouant sur trois temporalités différentes, Fin de siècle est un premier film d’une grande beauté formelle.

Fin de siècle sera bientôt disponible en VOD et en DVD

8 ) « SI C’ÉTAIT DE L’AMOUR », de Patric Chiha

En s’immergeant dans les coulisses d’une troupe de danse en tournée, celle Crowd, une pièce de Gisèle Vienne inspirée des raves des années 90, Patric Chiha dresse le portrait d’une génération tout en sensibilité, en fluidité et en émotion.

Si c’était de l’amour est disponible en VOD

9 ) « DEUX », de Filippo Meneghetti

Traité comme un thriller ou un film de genre, Deux raconte l’histoire d’amour de deux femmes âgées qui sont, aux yeux des autres, de simples voisines. Le film qui met en scène Barbara Sukowa, Martine Chevallier et Léa Drucker a été choisi pour représenter la France dans la course à la nomination pour le meilleur film international.

Deux est disponible en VOD et DVD

10 ) « A PERFECT FAMILY », de Malou Leth Reymann

Dans ce premier film danois autobiographique, Emma est une une petite fille qui fait face aux bouleversements qu’entraîne la transition de son père. Un récit sensible à hauteur d’enfant.

A Perfect Family est disponible en VOD

11 ) « LUCIERNAGAS », de Bani Khoshnoudi

Très beau film mexicain, Luciernagas raconte l’exil de Ramin un gay iranien à Vera Cruz. La réalisatrice Bani Khoshnoudi dresse une cartographie fascinante des lieux et des sensations liées à la découverte d’un territoire, au déracinement et à la perte de repères. La relation entre Ramin et Guillermo, ancien membre de gang, lui aussi entre deux vies, apporte un sel particulier à ce film à l’ambiance immersive.

Luciernagas est disponible en VOD et en DVD

12 ) « THE BOYS IN THE BAND », de Ryan Murphy

Ryan Murphy a osé le remake du film culte de William Friedkin ! Moins sombre et un peu moins original que son aîné en termes de mise en scène, cette nouvelle version est un bon moyen de faire connaître à un public plus jeune ce texte écrit d’abord pour le théâtre et qui fut fondateur dans le domaine de la fiction gay.

The Boys in the Band est disponible sur Netflix

13 ) « THE PROM », de Ryan Murphy

Adaptation pour Netflix d’une comédie musicale à succès, The Prom est une véritable démonstration de mise en scène. Ryan Murphy orchestre de mains de maître les alternances de scènes dansées, chantées, drôles et émouvantes et dirige un casting « all stars » dominé par l’immense Meryl Streep.

The Prom est disponible sur Netflix

14 ) « LE COLOCATAIRE », de Marco Berger

Meilleur film du très prolifique réalisateur argentin Marco Berger, Le Colocataire séduit par sa simplicité et sa façon de décrire les mécaniques du désir.

Le Colocataire est disponible en VOD et en DVD

15 ) « LA RUPTURE », de Philippe Barassat

Diptyque original et fauché, La Rupture offre deux versions de la même histoire, l’une hétéro, l’une lesbienne. Une œuvre double et singulière, maîtrisée et touchante diffusée gratuitement sur Youtube pendant le confinement de mars.