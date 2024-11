Quatre romans LGBT+ à lire cet automne

Les larmes rouges sur la façade

Navid Sinaki roman, traduit de l’américain par Sarah Gurcel – édition Le bruit du monde Dépaysement garanti avec ce roman qui emmène le lecteur dans une variété de lieux très originaux de Téhéran. Anjir parcourt la capitale de l’Iran à la recherche de son amoureux Zal, victime d’une agression parce qu’il a été vu en compagnie d’un autre homme. Sa quête particulièrement périlleuse le mène dans un pays où l’homosexualité est un crime puni de la peine de mort. Navid Sinaki est non seulement écrivain, mais aussi poète et réalisateur. Il est né à Téhéran, réside aux Etats-Unis et enseigne à l’université de Californie. Ses films ont été projetés dans les musées et galeries d’art du monde entier.





Vous vouliez ma chaleur, vous aurez mon feu

Paulo Higgins roman – édition Hors d’atteinte Un récit écrit à la première personne qui invite le lecteur à se glisser dans la peau et dans la tête de Mario, homme trans gay haut en couleur. Un voyage à Paris est l’occasion pour lui de faire un point sur sa vie : sa transition, les violences, les addictions, les normes et les ruptures, et aussi son appétit de vie, le désir, la légèreté… Paulo Higgins est né et vit principalement à Marseille. Il se définit lui-même comme « Trans péde.x investi ! ». Il est travailleur en santé communautaire ainsi qu’animateur de prévention en santé sexuelle et en addictologie. Il a cofondé Baham Arts, qui a pour but de visibiliser les artistes minorisé.es – femmes, minorités de genre, personnes LGBTQIA+ et personnes racisées – au sein des scènes culturelles. Vous vouliez ma chaleur, vous aurez mon feu est son premier roman.





Venise off

Martine Roffinella roman – éditions La manufacture de livres L’héroine de ce court roman s’est promise de découvrir Venise avec la femme de sa vie. En huit chapitres enlevés, pleins d’ironie et d’auto-dérision, elle fait la chronique de ses amours déçues. Verra-t-elle Venise, finalement ? Martine Roffinella est une écrivaine confirmée qui a déjà publié une trentaine d’ouvrages, dont des romans, des nouvelles, des poésies et des essais. Quand elle. n’écrit pas des romans, elle alimente régulièrement son blog « Sous le pavé la plume » de notes sur ses lectures, chroniques et autres textes courts passionnants.





Deux mois chez Andrea

Julien Dufresne-Lamy

roman – éditions Nathan

Aurélien, adolescent de 16 ans, passe l’été à Saint-Malo chez son oncle Andréa car sa mère est malade. Alors qu’Andréa est en plein chagrin d’amour, le jeune garçon part à la découverte de la région, et rencontre William, un jeune anglais en vacances qui ne le laisse pas indifférent. Les deux adolescents vont vivre les prémices d’une histoire d’amour, un peu dans la veine de Call me by your name, le film de Luca Guadagnino. Ce roman est une invitation à prolonger l’été.

Ancien journaliste et chercheur à l’ENS, Julien Dufresne-Lamy a déjà publié une dizaine de romans de littérature générale, plusieurs fois récompensés. On lui doit notamment Jolis jolis monstres (Harper Collins) récompensé par le prix Millepages et par le Grand prix des blogueurs littéraires, dans lequel il aborde la culture drag, le voguing et la scène ballroom. Il est également l’auteur de Mon père, ma mère, mes tremblements de terre (Harper Collins), texte engagé sur la transidentité, finaliste du prix des libraires francophones et du prix Landerneau.