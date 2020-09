« The Boys In The Band », un reboot fidèle d'un classique gay des années 60

A l’origine une pièce de théâtre de Mart Crowley puis un film de William Friedkin sorti en salles en 1970, The Boys In The Band fait l’objet d’un remake pour Netflix. C’est Joe Mantello, le réalisateur de Love! Valour! Compassion! en 1997 qui a mis en scène cette version avec l’ensemble du casting qu’il a dirigé pour la reprise de la pièce à New-York en 2018. Un casting 100% gay pour ce qui est devenu une œuvre majeure de la culture LGBT+. Le tout est produit par Monsieur Ryan Murphy et c’est, une fois de plus, une réussite !

C’est un huis-clos qui a marqué son époque. Récit en temps réel d’une soirée d’anniversaire à la fois drôle et tragique créé à Broadway en 1968 et adapté au cinéma deux ans après, The Boys In The Band est devenu au fil du temps un texte de référence de la culture gay américaine.