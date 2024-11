Cinéma : « Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde » ou l'homophobie en Roumanie

Après Meda ou le moins bon côté des choses (2017) et Mikado (2021), l’acteur-réalisateur de 45 ans revient avec un film se déroulant au sein d’un village et d’une famille aux prises avec le qu’en dira-t-on.

Il a reçu au dernier Festival de Cannes la Queer Palm, un prix alternatif récompensant chaque année un long-métrage abordant les questions LGBTQI+.

Adi, 17 ans, passe l’été dans son village natal niché dans le delta du Danube. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est entièrement bouleversé, ses parents ne le regardant plus comme avant et l’apparente quiétude du village commence à se fissurer.

Dans ce drame, « j’ai voulu incarner la société roumaine donc nous avons l’Eglise avec le prêtre, la loi avec le policier et la petite société avec la famille. Je voulais que la mère incarne la société au sens large et le père la sphère de la famille », avait détaillé à l’AFP le réalisateur sur la Croisette.

Et puis « je suis l’enfant de mes parents et je suis père d’une fille et je me suis toujours demandé comment je réagirais si ma fille venait m’annoncer une (telle) nouvelle », avait-il ajouté.

Soulignant que la société roumaine « progresse depuis que le pays est entré dans la communauté européenne en 2007 » mais « surtout dans les villes », il a souhaité que le pays « continue d’évoluer, parce que je pense vraiment que nous pouvons être un pays plus agréable à vivre pour tout le monde », a-t-il dit en donnant une place centrale à la nature.

Celui qui a notamment tourné dans Baccalauréat et Contes de l’âge d’or de Cristian Mungiu, Palme d’or en 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, a décidé de ne pas jouer dans son film.

Son titre a deux significations, « une littérale puisque le village se situe à trois kilomètres de la mer. La fin du monde c’est le delta du Danube, quand la mer commence et la terre finit. Et ce qui se passe dans ce site magnifique est en réalité un enfer donc j’ai décidé de combiner les deux idées », a-t-il expliqué.

