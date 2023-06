Contourner le compte Google (Bypass FRP) grâce à 5 moyens efficaces

Bien que la protection FRP soit une fonctionnalité de sécurité utile, elle peut représenter un véritable casse-tête si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe. C’est pourquoi savoir contourner le compte Google peut s’avérer très utile. Pour contourner cette fonctionnalité de sécurité, vous pouvez faire recours à bon nombre de méthodes, notamment l’outil Dr.Fone de Wondershare.

Qu’est-ce que la protection contre la réinitialisation des paramètres d’usine de Google ou FRP (Google Lock) ?

La protection contre la réinitialisation des paramètres d’usine de Google ou FRP est une nouvelle fonctionnalité de sécurité disponible sur les appareils avec Android OS 5.1 ou supérieur. Il a pour principal but d’empêcher les autres d’utiliser votre smartphone et de procéder à une réinitialisation d’usine sans votre permission.

Comment contourner le compte Google (Bypass FRP) ?

Contourner la vérification du verrou FRP ou la protection du compte Google n’est pas une procédure aussi simple que cela ne paraît, il existe toutefois des méthodes et outils spécifiques qui vous faciliteront la tâche. Ceux-ci nécessitent plusieurs étapes, lesquelles varient d’une méthode à une autre.

Méthode 1. Contourner le compte Google avec Dr.Fone [Simple et rapide]

L’outil Dr.Fone de Wondershare peut vous aider à contourner votre compte Google en toute simplicité afin d’accéder à l’écran d’accueil de votre appareil. Ce logiciel vous sera utile, même si vous ne connaissez pas la version du système d’exploitation de votre téléphone.

Avec Dr.Fone, vous ne risquez aucune perte de données. Nul besoin d’avoir une connaissance technique spécifique avant de faire usage de cet outil. Vous aurez cependant besoin d’une bonne connexion et d’un câble USB. La batterie du téléphone doit être bien chargée et vous devez installer Dr.Fone sur votre ordinateur. voici les différentes étapes que vous devez suivre.

Étape 1 : Lancez le logiciel Wondershare Dr.Fone depuis votre ordinateur.

Étape 2 : Dans « Boîte à outils » accéder à l’option de “Déverrouillage de l’écran”



Étape 3 : Dans le nouveau menu qui s’affiche, sélectionnez l’option “Déverrouiller l’écran Android FRP”



Étape 4 : cliquer sur l’option “Supprimer le verrouillage FRP de Google”



Étape 5 : choisissez la version de votre téléphone puis cliquez sur “Commencer” pour lancer la procédure de suppression



Étape 6 : Depuis votre téléphone , appuyez sur le bouton “appel d’urgence” puis saisissez le code *#0*# pour accéder à un menu confidentiel



Étape 7 : connectez le téléphone à l’ordinateur et activez l’option de débogage USB. Cliquez ensuite sur “Autoriser” pour poursuivre l’opération



Étape 8 : Pour finir, “désactivation du verrouillage FRP avec succès !” s’affiche sur l’écran. Appuyez alors sur le bouton “Terminer”



En plus de vous proposer une solution permettant de contourner le compte Google, Dr.Fone vous offre également plusieurs autres solutions grâce à ses multifonctionnalités.

Méthode 2. Contourner le compte Google avec Google Keyboard

Fondamentalement, lorsque vous faites face au verrouillage FRP d’un téléphone, vous pouvez vous servir de Google Keyboard pour procéder au déverrouillage de l’écran de votre téléphone. Voici concrètement comment vous y prendre pour contourner le compte Google avec Google Keyboard

Étape 1 : Après la réinitialisation de votre téléphone, sélectionnez une langue et connectez le smartphone à une source de connexion ; un réseau WI-FI de préférence. Il vous sera alors demandé de fournir les informations de votre compte Google. Appuyez le champ de texte pour faire apparaître le clavier virtuel. Maintenez enfoncé la touche « @ » pour accéder au menu paramètre.

Une fois dans le menu paramètre, choisissez “Paramètres du clavier Google”, puis appuyez sur l’icône des 3 points dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Aide et commentaires »

Étape 2 : sélectionnez l’option « Utiliser le clavier » ; appuyez et maintenez longtemps l’écran pour sélectionner un quelconque texte sur le page. Dès que ce sera fait, appuyez sur « Recherche web » dans le coin supérieur droit. Une barre de recherche apparaitra, tapez « Paramètres » dans cette dernière pour accéder au menu Paramètres.

Étape 3 : Défilez le menu paramètres afin de sélectionner l’option « À propos du téléphone ». Sélectionnez ensuite « les informations sur le logiciel » et recherchez « Numéro de version » ou « Numéro de build » via le champ de recherche.

Appuyez 7 fois sur le « Numéro de build » pour activer le mode développeur. Revenez au menu principal et appuyez sur les différentes options de développeur que vous venez d’activer. Sélectionnez l’option « OEM Unlocking »et appuyez deux fois sur « Retour ». Pour finir, redémarrez l’appareil et connectez-vous de nouveau au WI-FI. Ajoutez un nouveau compte et vous de nouveau accéder à votre appareil.

Méthode 3. Contourner la vérification du compte Google avec Talkback/

L’outil Talkback de Google est aussi une excellente alternative pour contourner la vérification du compte Google. Aussi faut-il souligner que cette procédure ne fonctionne uniquement qu’avec les téléphones de la marque Samsung.

1.Réinitialisez votre téléphone et dès qu’il se rallumera, appuyez sur « Démarrer »puis connectez-vous à un réseau WI-FI.



2.Accédez aux paramètres du clavier, sélectionnez « À propos du clavier Samsung » et ouvrez la « Licence Open Source ».

3. Retournez sur la page de connexion WI-FI et appuyez 3 à 4 fois sur le bouton « Accueil » pour que l’application Google TalkBack s’ouvre.

4.Dessinez “L” sur l’écran tactile et un nouveau menu contextuel global apparaitra. Sélectionnez alors plusieurs fois l’option « Paramètres de conversion » jusqu’à ce que vous puissiez défiler les paramètres de conversation



5.Appuyez simultanément sur les boutons de volume et une boîte s’ouvrira en vous demandant de suspendre Talkback. Appuyez sur « OK » ; revenez aux paramètres et appuyez respectivement sur « Aide et commentaires », suivi de « Commencer avec Voice Access ».

6.Une vidéo YouTube apparaitra à l’écran, appuyez sur le lien associé à cette dernière pour l’ouvrir avec l’application YouTube. Appuyez sur l’icône Profil et sélectionnez « Conditions et politique de confidentialité.

7.Tapez « Lavileztechservice » dans la barre de recherche sur Google et faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez « Andoes Launcher » pour télécharger cette application sur votre téléphone.

8.Une fois l’application installée, accédez à « Historique de téléchargement » et appuyez sur « Lanceur Andoes ».

9.Installez le lanceur puis allez dans « Device Administrators » et décochez « Find My Device ». Désactivez aussi le Gestionnaire de compte Google et les services Google Play. Retournez maintenant à l’historique de téléchargement et installez l’application Technocare. Appuyez maintenant sur « Ajouter un compte » et sélectionnez « Google » dans la liste qui s’affiche à l’écran.

10.Ajoutez un nouveau compte et patientez le temps que l’appareil vérifie les détails.

11.Revenez au paramètre de sécurité et activez tous les services de Google qui sont désactivés avant de redémarrer le téléphone.

12.Appuyez sur “ne pas restaurer” et continuez sans sélectionner le protocole de sécurité.

13.Allez dans les paramètres et sélectionnez « À propos du téléphone ».

14.Allez dans « Informations sur le logiciel » et choisissez « Numéro de Version » afin d’activer le mode développeur.

15.Activez « Déblocage USB » et « Déverrouillage OEM » puis revenez dans « À propos du téléphone » et appuyez sur « Réinitialiser ». Vous verrez que l’appareil a vérifié le compte Google.

Méthode 4. Supprimer Android pour contourner le compte Google

La procédure permettant de supprimer Android pour contourner le compte Google (Bypass FRP) est la suivante :

1.Connectez-vous à votre compte Google depuis votre ordinateur

2.Cliquez sur « Sécurité » puis sélectionnez « Vos appareils »

3.Défilez jusqu’au « ou aux appareils Android »

4.Sélectionnez l’appareil cible et cliquez sur « se déconnecter »

Sur votre écran, appuyez de nouveau sur « se déconnecter » pour supprimer l’appareil.

Méthode 5. Réinitialiser le mot de passe pour contourner le compte Google

Pour réinitialiser le mot de passe de votre compte Google afin de contourner ce dernier, voici ce que vous devez faire.

Étape 1 : Réinitialiser votre téléphone et saisissez votre e-mail

Étape 2 : Appuyez sur mot de passe oublié

Étape 3 : suivez les instructions qui seront données à l’écran pour réinitialiser le mot de passe.

Pour finir, vous pouvez utiliser le nouveau mot de passe afin d’utiliser convenablement votre téléphone portable.

Conclusion

En soi, la vérification d’un compte Google est une méthode de sécurité fiable qui protège lorsque vous perdez votre téléphone ou quand celui-ci est volé. Cependant, cette fonctionnalité peut vous rendre la tâche difficile si vous réinitialisez votre téléphone et que vous avez oublié vos identifiants. Heureusement qu’il existe plusieurs solutions pour pallier cette situation, notamment l’outil Wondershare Dr.Fone. Simple et facile à utiliser, il s’agit d’un outil réputé pour son efficacité. Accédez donc à la page officielle de Wondeshare pour le télécharger et l’essayer gratuitement.