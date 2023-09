Quels sont les lieux de vie les plus LGBT-friendly de France ?

Modifié le 14 juin

La France est réputée pour être un pays bienveillant, accueillant, avec une grande diversité culturelle et de nombreuses villes LGBT-friendly. Si un déménagement est envisagé, il est toujours important de se renseigner sur les meilleures régions pour s’installer et vivre une vie paisible et épanouissante. Quels sont donc les villes et quartiers les plus prisés de France de la communauté LGBT ? Leurs avantages et leurs inconvénients ?

Paris, la capitale la plus LGBT-friendly

Paris, ville bien connue pour sa vie culturelle très diversifiée et dynamique. De nombreuses politiques et initiatives ont été mises en place pour soutenir les droits des personnes de cette communauté. Quels sont les quartiers les plus LGBT-friendly pour déménager à Paris ?

L’incontournable quartier gay du Marais

Quartier historique du 4e arrondissement, un éventuel déménagement dans ce quartier va permettre de profiter d’une multitude de bars, de restaurants, de clubs ou de boutiques, le prix d’un déménagement sera donc un investissement précieux par rapport à la qualité de vie qu’offre le quartier plein de vie de Paris. Le Marais est donc le quartier de Paris le plus LGBT-friendly avec son atmosphère accueillante, sa scène queer dynamique, ses lieux de rencontres, ainsi que son tout premier lieu d’accueil pour les LGBT+ les plus vulnérables.

Avantages et inconvénients du quartier du Marais

En effet, il existe de nombreux avantages de vivre dans le quartier LGBT le plus prisé de Paris. D’innombrables activités et événements sont possibles ainsi que des soirées dansantes, des festivals culturels ou encore des expositions artistiques. Il y aura toujours quelque chose à célébrer. En revanche, vivre dans ce quartier peut apporter quelques inconvénients comme le bruit constant dû aux bars et clubs, si certains recherchent des coins calme et paisible alors ce n’est peut-être pas le meilleur endroit.

Lyon et Montpellier, deux grandes villes LGBT-friendly

Ces deux villes très dynamiques et agréables à vivre sont une destination parfaite pour la communauté LGBT+. Lyon et Montpellier se sont longtemps battues en tant que villes les plus LGBT-friendly, cependant, certains critères sont assez différents.

Lyon et le quartier Saint-Jean pour la communauté LGBT

La jolie ville de Lyon a aussi son quartier de prédilection. A la Croix-Rousse, la communauté LGBT pourra retrouver de nombreux bars, clubs branchés. La grande ville de Lyon compte accueillir d’ici 2024, une maison LGBT+ pour seniors, une première en France. Un inconvénient de Lyon est que, comme beaucoup de grandes villes, il est possible d’y retrouver de la discrimination et des préjugés, mais cela peut varier d’une personne et d’une situation à une autre.

Montpellier, ville du sud LGBT-friendly

Plus proche de la mer se trouve la ville de Montpellier, c’est une ville dynamique et tolérante envers la diversité. Elle offre un environnement où la communauté LGBT et les individus peuvent vivre leur identité de manière authentique. Le quartier de l’écusson et la place du marché aux fleurs sont réputés pour sa vie nocturne et sa scène LGBT. L’avantage de vivre à Montpellier est son importante communauté LGBT et qu’elle est l’hôte du festival “Les nuits d’O” qui met en avant les arts et la diversité. L’inconvénient est que, comme Paris ou Lyon, de nombreux préjugés persistent encore et donc qu’il puisse y avoir des attitudes moins inclusives.

Les lieux de vie les plus LGBT-friendly de France sont donc les grandes villes telles que Paris, Montpellier ou encore Lyon. Cependant, malgré le dynamisme de ces grandes villes, les plus petites villes de campagne ne sont-elles pas tout aussi agréables à vivre pour la communauté LGBT ?