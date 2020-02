Trois bonnes raisons d’aller voir « Deux », de Filippo Meneghetti

Madeleine et Nina sont deux femmes âgées qui vivent leur amour à leur façon. Discrètes, elles occupent deux appartements qui se font face, sur le même palier. Quand Madeleine est victime d’un AVC et se retrouve extrêmement diminuée, sa fille Anne prend les choses en mains, ignorant que Nina n’est pas qu’une simple voisine…

Ce film de Filippo Meneghetti sur un amour lesbien entre deux seniors est à voir en salles dès ce week-end et à plus d’un titre. La preuve par trois.

1) Une histoire d’amour entre deux femmes âgées