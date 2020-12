« The Prom », comédie musicale cynique et feel good signée Ryan Murphy

Plus qu’avec la tentative ratée de Dolly Parton et son indigeste C’est Noël chez nous sorti dès le mois dernier sur la plateforme, c’est bien avec cette adaptation d’un show de Broadway, lui-même inspiré d’une histoire vraie, que Netflix tient son film de Noël ! Film imparfait qui n’évite pas quelques écueils, The Prom ravira, avec son casting hollywoodien, tou.te.s ceux.celles qui ne sont pas allergiques au kitsch pailleté des comédies musicales. Rendez-vous vendredi sur Netflix.

