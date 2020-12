Le chemsex à l'heure de la covid, Haenel-Despentes-Sciamma, « Été 85 », Lilly Wachowski… l'année 2020 en 12 articles sur Komitid

Quelle année ! Lorsque 2020 a commencé, le projet de loi sur l’ouverture de la PMA à toutes les femmes (mais pas aux personnes trans…) semblait bien parti pour être promulgué dans l’année.

Depuis, rien ne s’est tout à fait passé comme prévu, du fait de l’épidémie de covid-19, toujours en cours en cette fin d’année si particulière. Que faut-il en retenir ? Komitid a sélectionné une info par mois. Bonne lecture !

Janvier

Clément Pouré a enquêté pour Komitid et le constat est sans appel dans les grandes écoles :

Février

Après des mois d’incertitude et à quelques semaines des élections municipales, la bonne nouvelle est annoncée en exclusivité sur Komitid :

Mars

Le geste d’Adèle Haenel et de Céline Sciamma aux Césars, une tribune magnifique de Virginie Despentes. En ce début mars 2020, à quelques jours du confinement, trois femmes lesbiennes nous ont offert une sacrée leçon.

Avril

Komitid s’est mobilisé durant toute la période du confinement pour vous proposer des articles exclusifs et pour aussi vous informer sur les actions de solidarité des associations. Youen Tanguy s’est intéressé aux chemsexeurs en plein confinement :

Mai

Depuis début 2020, Komitid publie des portraits signés par la journaliste Clémence Allezard et illustrés par Julie Feydel sur les femmes lesbiennes d’hier et d’aujourd’hui.

Juin

Juste avant d’être élu au Conseil de Paris, Jean-Luc Romero-Michel, ouvertement gay et séropositif, publie un livre bouleversant sur la mort de son mari, Christophe, et part en guerre contre les ravages du chemsex.

Juillet

Les cinémas ont pu rééouvir (provisoirement) cet été et la bonne surprise (et un joli succès au box-office) est venue du nouveau film du prolifique François Ozon.

Août

Septembre

C’est le livre évènement de la rentrée, Le Génie lesbien, écrit par Alice Coffin. L’activiste lesbienne fraîchement élue au Conseil de Paris fait beaucoup parlé. Surtout, beaucoup critiquent son livre… sans visiblement l’avoir lu.

Octobre

Le coming out, on aime bien sur Komitid. Surtout quand ce sont des sportives et des sportifs qui le font. Dans un milieu encore très marqué par le sexisme et l’homophobie.

Novembre

En Suisse, les femmes lesbiennes et celles qui ont des relations sexuelles avec des femmes font face à des discriminations toujours tenaces.

Décembre

Une info qui a fait sourire et qui rappelle la scène de l’arroseur arrosé. Mais cela a été de courte durée puisque quelques jours après, le parlement hongrois votait un ensemble de mesures LGBTphobes. Mais que fait l’Europe.