La « partouze » gay qui affaiblit Viktor Orban, figure de proue ultra-conservatrice

La démission de l’eurodéputé Jozsef Szajer, pilier du parti majoritaire Fidesz — dont Viktor Orban est membre — pourrait en outre fragiliser la position de la Hongrie, au moment où elle est engagée dans un bras de fer avec l’Union européenne sur l’État de droit.

L’intéressé a admis mardi 1er décembre sa participation à une soirée clandestine à Bruxelles, décrite par des médias belges comme une « partouze » à laquelle participaient « vingt-cinq hommes dénudés » et « Covid-free » selon l’organisateur, en violation des règles sanitaires.

« Jozsef Szajer a pris la seule bonne décision » possible en se retirant et en s’excusant, a sobrement réagi la délégation du Fidesz au Parlement européen. Le gouvernement conserve un mutisme gêné tandis que Viktor Orban s’affiche à la messe sur les réseaux sociaux.

Tout en se refusant à des jugements de valeur sur ce qui relève de la vie privée, le site internet indépendant Telex note que ce qui pose problème, « c’est le mensonge, la malhonnêteté ». Le Fidesz, rappelle-t-il, « attaque les minorités sexuelles en Hongrie en disant protéger “ la normalité ” ».

« Pendant que [Jozsef Szajer] prenait du bon temps dans un Bruxelles ouvert aux LGBT, il rendait la vie impossible aux LGBT en Hongrie en réécrivant la Constitution », remarquait sur Twitter Szabolcs Panyi, journaliste du média d’investigation Direkt36.

1/ Why does it matter that Viktor Orbán’s close friend and ally, MEP József Szájer was caught having an orgy with 20+ men ? Very simple. While he was enjoying himself in LGBT-friendly Brussels, he made life for LGBT people in Hungary miserable by rewriting the constitution. THREAD pic.twitter.com/uvMrD5WnwS

