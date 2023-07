La Briochée, Soa de Muse, Paloma, Kam Hugh ... : que sont devenues les queens de « Drag Race France » saison 1 ?

Paloma

Couronne oblige, Paloma est la drag queen de la saison 1 de « Drag Race France » dont le CV s’est le plus allongé depuis l’émission diffusée à l’été 2022. Après avoir sorti son court-métrage et sa première chanson accompagnée d’un clip, la reine cinéphile s’est illustrée dans tous les médias possibles. Sur TF1 d’abord, où elle a rejoint le casting de la dernière saison de Balthazar aux côtés de Tomer Sisley.

Puis sur TMC dans l’émission Quotidien de Yann Barthès, où, en tant que chroniqueuse officielle, elle vient interpréter ses nombreux personnages face aux invités. Depuis peu, elle participe au podcast Absolument fabuleuses avec la journaliste Elodie Petit, dans lequel elles abordent tous les sujets, du couronnement de Charles III à Lady Gaga en passant par « Drag Race Mexico ».

Cependant, son actualité la plus étonnante reste son casting dans le prochain spin-off zombiesque de The Walking Dead centré sur le personnage de Daryl Dixon, interprété par Norman Reedus. Elle y incarnera une drag queen du nom de Coco, alors que le motard taiseux connu de tous arrive à Paris pour découvrir les origines de l’apocalypse zombie. Des paillettes et de la chair fraîche, que demander de plus ?

La Briochée

La queen la plus sucrée de la saison a elle aussi un emploi du temps bien garni ! Après avoir présenté la dernière cérémonie des Out d’Or, La Briochée a teasé quelques secondes d’un premier et mystérieux projet musical sans date de sortie. « Une chanson inspirée de la City pop Japonaise qui vous plonge dans mes premiers souvenirs romantiques à Royan », précise-t-elle sur Instagram.

À côté de cela, c’est sa carrière de doubleuse au cinéma et dans les jeux-vidéos qui prend de plus en plus d’ampleur. Déjà annoncée au casting VF du dernier film de la saga Transformers, actuellement en salles, La Briochée peut aussi être entendue dans les nouvelles saisons de The Witcher et de Babylon Berlin.

Lolita Banana

Après nous avoir tous ému grâce à son lipsync face à Bertha et à son témoignage sur sa séropositivité, puis amusé grâce à ses looks toujours inspirés, Lolita Banana a pris du galon ! Suivant les pas de Nicky Doll, présentatrice de « Drag Race France », la queen mexicaine est officiellement devenue depuis peu la co-présentatrice de « Drag Race Mexico » aux côtés de la drag queen Valentina, candidate de la version étasunienne de « RuPaul’s Drag Race ». La compétition a commencé depuis quelques semaines et les premiers épisodes sont disponibles sur World of Wonder.

Soa de Muse

Soa de Muse a sorti fin juin son premier single Counia manmanw (une insulte créole), une chanson ensorcelante qui lui ressemble tout à fait. D’autres morceaux devraient être lancés prochainement. Elle serait aussi en train de préparer son propre spectacle ainsi qu’une tournée pour fin 2023-2024. En plus de tout ça, Soa a parcouru la France, le Québec, la Belgique et la Suisse, et continue de le faire, pour la tournée du spectacle Excuse My French aux côtés de La Big Bertha, Paloma, Elips et Giselle Lullaby.

La Grande Dame

Assez discrète depuis la fin de la saison et absente des derniers shows de la tournée, La Grande Dame enchaîne les défilés de grandes marques et foule le floor de toutes les Fashion Weeks ! Il se murmurerait en plus que, comme Lolita Banana, la franchise « Drag Race » n’en aurait pas terminé avec La Grande Dame : elle serait au casting d’un futur « Drag Race UK vs The World 2 » !

Kam Hugh

Depuis l’année dernière, Kam Hugh est fidèle au poste. Plus active que jamais sur sa chaîne Youtube, la queen ardéchoise enchaîne les vidéos make-up, vlogs et duos avec d’autres drag queens, pour des formats courts et amusants. Histoire de voir ce qu’il se cache derrière les perruques et les belles tenues. Elle vous donne rendez-vous tous les dimanches pendant la diffusion de « Drag Race France » saison 2 sur sa chaîne, où elle recevra la perdante de la semaine de la nouvelle saison pour mieux apprendre à la connaître et débriefer sa participation à la compétition.

La Big Bertha

En plus de la tournée d’« Excuse My French » (qu’elle produit aussi) avec Elips, Soa et Giselle Lullaby, Bertha s’est vue confiée les commandes de sa toute première émission télé ! On pourra la retrouver sur le site 6play à la rentrée avec une émission de cuisine intitulée « Mini-Cooking ». Pas encore d’informations sur le principe ou le contenu de l’émission, mais la queen se réjouit d’ores et déjà d’avoir enfin eu son challenge cuisine.