Mon dernier article sur Komitid

Vendredi 29 mars 2024. Ma dernière journée de travail au sein de la société Connection (que je remercie de sa confiance), la société éditrice de Komitid. Je quitte mes fonctions à partir du 31 mars pour entrer officiellement dans une nouvelle étape de ma vie, la retraite (à 65 ans quand même !). Je ne vais pas pour autant cesser certaines de mes activités (dont la présidence de Vers Paris sans sida) et j’ai toujours des projets éditoriaux à mener à bien.



Tous les articles et contenus de Komitid depuis 2018, les milliers d’archives de Yagg depuis 2008 (ainsi que la chaîne Yaggvideo sur Dailymotion) restent accessibles et consultables mais le site ne sera plus alimenté quotidiennement.

Si je regarde dans le rétroviseur, le monde des médias a énormément changé en 45 ans ! Depuis ce mois de juin 1979, quand je pousse pour la première fois la porte du CUEJ, alors installé rue Schiller, à Strasbourg, pour m’inscrire à l’école de journalisme.

Lors de mon premier stage, à l’été 1982, à La Liberté de l’Est, à Epinal, certaines pages du journal étaient encore fabriquées au plomb, à l’ancienne, et j’étais très impressionné par le travail, difficile, des ouvriers de l’imprimerie. Et un an plus tard, à FR3 Nancy, quelques uns de mes reportages télé sont encore filmés avec de la pellicule (je pense que j’ai déjà perdu quelques internautes qui ne voient pas du tout de quoi je parle). Encore un autre exemple : au début des années 2000, des correspondant·es de TETU en région, qui ne disposaient ni de fax et encore moins d’internet, m’envoyaient leurs articles et leurs photos… par la poste.

Je ne vais pas m’épancher sur 40 ans et quelques de carrière professionnelle, mais quelques moments marquants émergent, en plus des innombrables rencontres amicales et militantes : l’interview à Prague du dramaturge Vaclav Havel, nouvellement nommé président de la Tchécoslovaquie en décembre 1989, après la révolution de velours qui met fin à plus de 40 ans de dictature sous le joug soviétique ; l’interview en 2006 de Danielle Darrieux pour TETU, les pages cinéma à France 3 Orléans, les grandes grèves dans les transports de l’hiver 1986 que je couvre pour France 2, ma rencontre avec l’immense éditrice Françoise Verny, chez Flammarion, qui avait accepté le manuscrit de mon essai Les Combattants du sida (1993).

Et bien sûr, la folle aventure de Yagg (2008-2016), premier réseau social LGBT, confondé avec Judith Silberfeld, Yannick Barbe et Xavier Héraud, où j’ai aussi dû me confronter aux freins d’une société et d’une économie encore très « macho ». Un média qui a lancé la carrière de pas mal de journalistes aussi, dont Maelle Le Corre, que j’ai retrouvé avec grand plaisir à Komitid en 2018 (ne serait-ce que pour quelques mois…).