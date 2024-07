France Télévisions condamné aux prud'hommes pour une affaire de harcèlement

France Télévisions a été condamné aux prud’hommes à verser plus de 80 000 euros à un ancien présentateur de Franceinfo notamment pour « harcèlement moral » et « sexuel » et licenciement « nul », selon un jugement consulté mercredi 27 mars par l’AFP, confirmant une information de Télérama.

Contacté par l’AFP, le groupe audiovisuel public a indiqué avoir fait appel de cette décision rendue le 25 janvier, sans plus de commentaire.

Le journaliste, Gaël Giordana, a également fait appel, sa demande principale de réintégration à l’entreprise ayant été « refusée » par le conseil des prud’hommes de Paris, a expliqué à l’AFP son avocat, Me Florent Hennequin.

Recruté en 2021 par France Télé, où il a enchaîné plus de 70 CDD, Gaël Giordana a co-présenté de 2022 à 2023 la matinale de franceinfo et le “6h info” de France 2 les vendredis, samedis et dimanche.

C’est là qu’il a subi « des remarques sur son homosexualité, des contacts physiques intrusifs, des messages inappropriés » de sa co-présentatrice, Camille Grenu, « plus installée que lui » car en CDI et conjointe du rédacteur en chef de Télématin sur France 2, assure Me Hennequin.

Après avoir alerté sa rédaction, Gaël Giordana a été invité à s’expliquer avec sa co-présentatrice, qui « a extrêmement mal réagi », poursuit Me Hennequin.

Une enquête interne diligentée par France Télé a ensuite reconnu « des comportements inadaptés de Mme Grenu, des maladresses, un manque de discernement, et un ressenti justifié de M. Giordana », peut-on lire dans la décision des prud’hommes.

Dans le même temps, le journaliste s’est vu proposer « une tranche beaucoup plus confidentielle (en fin d’après-midi) qui entraînait une perte de salaire », ne présentant la matinale qu’en l’absence de sa co-présentatrice, relate M. Hennequin.

Puis, à l’été 2023, son contrat n’a pas été renouvelé. « On le met au placard et on se débarrasse de lui dès que son contrat prend fin », résume l’avocat, insistant sur le fait que la procédure vise France Télé et la manière « profondément injuste » dont « cette situation a été traitée ».

Malgré la requalification du contrat de M. Giordana en CDI et la nullité de son licenciement, le conseil des prud’hommes « n’est pas allé au bout de son raisonnement » en refusant sa réintégration, jugée « inadaptée », déplore Me Hennequin.

Sollicitée par Télérama, qui a révélé cette affaire, Camille Grenu n’a pas répondu.

Il revient désormais à la Cour d’appel de trancher ce conflit, possiblement « dans deux ans », estime Me Hennequin.