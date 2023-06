Avant la saison 2, revoyez les huit meilleurs moments de « Drag Race France » 2022

1) Le plus politique

Lolita Banana n’a cessé de proposer tout au long de la compétition des looks variés porteurs de messages politiques forts et inspirés. En témoignent ses runways en référence à l’icône féministe Frida Kahlo ou à sa vision de la France, en colère et une pancarte à la main. Alors, lorsqu’elle aborde sa séropositivité dans l’épisode 5 face aux autres queens qui ne savaient pas, Lolita brise un immense tabou qui confirme plus que jamais son statut de queen « messagère », comme le dit si bien Daphné Burki dans ce même épisode. « J’ai envie de montrer à tous ceux qui me regardent qu’être séropositif c’est plus être juste maigre et avoir une tête de zombie. On vit très très bien avec maintenant, je n’ai aucune honte de ma séropositivité », déclarait-elle. Un moment de discussion essentiel suivi de la cerise sur le gâteau : le défilé spécial Mylène Farmer, où la queen mexicaine défile couverte de rouge sang sur la scène, arborant fièrement sur ses paumes le slogan U = U (en français Indétectable = Intransmissible). L’occasion de le (re) dire : une personne séropositive avec un traitement efficace ne transmet pas le VIH.