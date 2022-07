« Drag Race France » : le message anti-sérophobie de Lolita Banana sur U=U

Le divertissement n’empêche pas d’aborder les sujets importants qui touchent les personnes LGBTI+. Hier, lors du cinquième épisode de Drag Race France (qui tient haut la main son rang face à la version originale américaine), Lolita Banana, candidate originaire du Mexique et qui vit à Paris, s’est confié dans l’atelier.

Alors que la Grande Dame demande aux queens de parler de leur famille, Lolita raconte avoir évoqué sa séropositivité avec ses parents mais dans « un mood positif ». « Ca me rassure de les rassurer que je suis un adulte homosexuel, queer, drag queen, séropositif, latino, immigré… et que ça va !”. Les autres candidates lui témoignent alors leur soutien et explique que c’est aussi ça Drag Race, pouvoir aborder des sujets sérieux.

Dans un épisode précédent, c’est une autre candidate, La Grande Dame, qui avait évoqué des agressions homophobes dont elle avait été victime.

Dans le confessionnal, Lolita explique ensuite face caméra que sa charge virale est indétectable. « Ca veut dire que je ne peux plus contaminer personne. ».

Mais c’est sur le runway, pour le défilé intitulé ” La Nuit des 1000 Mylène”, que Lolita Banana va enfoncer le clou. Première à apparaitre, elle va épater le jury avec son message U=U inscrit sur ses mains (photo). Cela fait réagir en particulier Kiddy Smile, membre permanent du jury aux côtés de Nicky Doll et de Daphné Bürki. « Moi, j’aime beaucoup quand le drag porte un message. »

C’est encore assez rare que dans des émissions de télévision, la discussion ait lieu sur le TasP (le traitement comme prévention) qui a changé la donne pour les personnes séropositives. On sait en effet, après de multiples études, notamment dans les couples sérodifférents (homo ou hétéro) que le fait d’avoir un traitement efficace (et donc avec une charge virale indétectable signifie qu’il n’y a plus aucun risque de transmission du VIH. Le message Undetectable = Untransmittable (Indétectable=Instransmissible en français) est devenu un puissant argument contre la sérophobie. Merci à Lolita Banana de l’avoir si fortement porté hier soir.