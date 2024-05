L'acteur gay Billy Porter va interpréter James Baldwin au cinéma !

Grande nouvelle du côté d’Hollywood : le Hollywood Reporter a annoncé mardi 12 avril que Billy Porter, acteur gay de 53 ans jouera prochainement le rôle du célèbre écrivain James Baldwin dans un biopic. Auteur de chef-d’œuvres comme Si Beale Street pouvait parler, La chambre de Giovanni ou encore Un autre pays, James Baldwin est reconnu internationalement comme un grand romancier, en plus d’être une figure éminemment importante de l’histoire des communautés afro-américaine et LGBTQI aux Etats-Unis. Il a vécu en France une grande partie de sa vie, et à Paris, une médiathèque portant son nom doit ouvrir ses portes cette année.

Adapté de la biographie publiée par David Leeming en 2014 (non traduite), le scénario du biopic est actuellement en pleine écriture par Dan McCabe et Billy Porter lui-même.

Dans un communiqué, Billy Porter a exprimé sa joie de jouer dans le film et sa reconnaissance quant au travail de James Baldwin : « En tant qu’homme noir et queer sur cette planète à la conscience relative, je me trouve, comme disait James Baldwin, dans un état de colère constant. Je suis, parce que James Baldwin a été avant moi. Je me tiens pour toujours à ses côtés et compte bien tout faire pour préserver son héritage auprès des générations à venir ».

Précurseur parmi les précurseur

Billy Porter s’est fait connaître du grand public par la série de Ryan Murphy Pose, sur les premières années du voguing à New-York. Une série qui lui a même valu un Emmy Awards du meilleur acteur dans une série dramatique, faisant de lui le premier homme noir et gay de l’Histoire à gagner ce prix. Lors de son discours, il mentionnait déjà James Baldwin comme sa plus grande inspiration : « Comme James Baldwin avait dit, « Ça m’a pris plusieurs années avant de vomir tout le venin qu’on m’avait appris sur moi et que j’avais cru, et de finalement pouvoir marcher sur cette Terre comme si j’en avais vraiment le droit ». J’ai le droit d’être ici, vous avez le droit, on a tous le droit ! ».

L’acteur ne s’est pas arrêté là. Depuis, Billy Porter continue de marquer les esprits grâce à ses looks toujours plus extravagants sur les tapis rouges. À côté de ça, Porter est passé de l’autre côté de la caméra pour réaliser son tout premier long-métrage pour Prime Video en 2022 : Anything’s Possible, teen-movie distrayant avec la jeune actrice trans Eva Reign. Il n’hésite pas non plus à utiliser sa notoriété et sa voix pour plaider la cause de la communauté LGBTI, et plus particulièrement celle de la représentation des personnes trans.

En 2020, alors que les États-Unis étaient en pleine période d’élection présidentielle, Billy Porter a pris la parole pour attaquer publiquement Donald Trump et sa politique transphobe. « Cette violence odieuse contre les personnes trans, qui affecte de manière disproportionnée les femmes trans de couleur, n’est rien de moins qu’une épidémie. Nous devons l’affronter en tant que communauté et en tant que pays, et nous devons élire des fonctionnaires qui le reconnaissent pour la crise qu’elle est », déclarait-il.

Avec un Tony Awards et un Grammy remportés en 2013 pour son rôle de comédiens et de chanteur dans la comédie musicale Kinky Boots, Billy Porter n’est plus qu’à un Oscar d’atteindre le rang convoité des EGOT (personne ayant été récompensée d’un Emmy Awards, d’un Grammy, d’un Oscar et d’un Tony). Pas de doutes que ce futur rôle le mettra en pôle position dans les prédictions !

Pour en apprendre plus sur James Baldwin, l’INA a retrouvé une séquence où ce dernier parle en français de son rapport aux États-Unis et à la suprématie blanche. À voir ci-dessous :