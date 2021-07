La star queer de la série Pose, Billy Porter, se lance dans la réalisation avec son tout premier long métrage intitulé What If ?. What If ? suivra les péripéties d’un lycéen populaire qui tombe amoureux d’une fille trans dans son école. Il se tournera vers les réseaux sociaux pour obtenir de l’aide sur son coup de foudre, et tout le monde l’encouragera à tenter sa chance.

Le premier rôle était à la base prévue pour Yasmin Finney, une jeune actrice trans de Manchester âgé de 17 ans mais avec la pandémie du coronavirus, la production n’a pas pu lui obtenir un visa de travail. C’est donc finalement l’actrice trans Eva Reign, qui a aussi joué dans Pose, qui tiendra le rôle principal aux côtés de Renee Elise Goldsberry, Courtnee Carter, Kelly Lamor Wilson et Grant Reynolds.

Le film est inspiré d’une histoire vraie : en 2018, un jeune lycéen de 17 ans s’est tourné vers le net pour obtenir de l’aide et des conseils.

Ravie par son nouveau rôle, Eva Reign a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram : « Grande nouvelle à tous ! Je suis super excité d’annoncer que je joue dans What It ?, le premier film de Billy Porter ! Préparez-vous pour un peu de magie. »

Le tournage du film se passera à Pittsburgh, en Pennsylvanie, la ville natale de Billy Porter.