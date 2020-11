Billy Porter va réaliser son premier film sur une histoire d’amour trans dans un lycée

L’acteur Billy Porter ne se repose pas sur ses lauriers et se lance dans la réalisation avec un long métrage au style comédie romantique sur une histoire d’amour trans dans un lycée.

Produit par Christine Vachon

Il dirigera le film What If ? dont le scénario a été écrit par Alvaro García Lecuona. Il est inspiré de l’histoire vraie d’un jeune garçon de 17 ans qui, en 2018, s’est tourné vers le net pour obtenir de l’aide et des conseils sur son coup de cœur du lycée. Le film sera produit par Christine Vachon, grande productrice du cinéma indépendant queer (dont l’immense Todd Haynes) avec l’aide de David Hinojosa, Andrew Lauren et DJ Gugenheim.

« Je suis ravi de faire partie de ce nouvel espace d’Hollywood pour raconter toutes les histoires de tous les types de personnes. »

« Je suis ravi de faire partie de ce nouvel espace d’Hollywood pour raconter toutes les histoires de tous les types de personnes. Je suis très reconnaissant d’être en mesure d’introduire certaines de ces histoires dans le courant dominant et je suis honoré que de grands noms comme Christine Vachon et Alana Mayo m’aient confié cela […] en cette période insensée dans laquelle nous nous trouvons tous », a déclaré Billy Porter pour le media DeadLine.

What If ? suivra les péripéties d’un lycéen populaire qui tombe amoureux d’une fille trans dans son école. Il se tournera vers les réseaux sociaux pour obtenir de l’aide sur son coup de foudre, et tout le monde l’encouragera à tenter sa chance. Le duo d’adolescents naviguera ensemble durant toute leur dernière année de lycée d’une manière… que l’on a hâte de découvrir !

Le projet de film est décrit par la presse comme un croisement entre le film Booksmart et Love, Simon.

Telle une grande icône culturelle des temps modernes, Billy Porter est devenu le premier acteur noir ouvertement gay à remporter un Emmy Award pour un rôle principal. Il a également remporté un Tony Award et un Grammy Award pour sa participation à la comédie musicale de Broadway Kinky Boots. Roi des podiums, il s’est également créé une grande réputation d’innovateur de mode grâce à son choix de garde-robes over-the-top pour les Oscars et les fashion weeks !