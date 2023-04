"Joyland", "Jerk", "L'origine du mal", "Trois nuits par semaine"... : les 16 films queer de 2022 qu'il faut avoir vus

L’année touche à sa fin, l’occasion pour nous de revenir sur les films qui ont marqué l’actualité LGBTQI+. Après une année charnière en 2021, où les récits queers étaient portés à l’écran autant par des cinéastes reconnus dans les plus grands festivals internationaux (Jane Campion, Paul Verhoeven, Julia Ducournau, Francis Lee, Catherine Corsini…) que par des premiers films tout aussi réussis (Everybody’s Talking About Jamie, Vent Chaud, Un printemps à Hong-Kong…), 2022 avait une certaine pression sur les épaules.

Ce que l’on remarque d’ores et déjà, c’est que l’équilibre de 2021 a été quelque peu chamboulé en 2022 : les films queers les plus marquants sont pour la plupart des premiers passages derrière la caméra, réalisés par de jeunes talents plus que prometteurs. De plus, là où 2021 proposait une quantité de films lesbiens assez impressionnante mais aussi admirable par la qualité globale de chacun (on pense notamment à Benedetta, Shiva Baby, The World To Come, Les Amours d’Anaïs…), cette nouvelle année s’est montrée plus avare en termes de récits lesbiens de qualité, faisant à la place la part belle aux films abordant les thématiques gays ou celles du genre.

Enfin, l’heure est à la réjouissance, car plus que jamais, le cinéma français se sera montré à la hauteur de sa réputation cette année, proposant moulte films abordant les thématiques LGBT+. Plus inspiré que jamais, et via le thriller, la rom-com, la science-fiction ou encore le drame social, nos artistes queers semblent enfin trouver leur place dans une industrie longtemps très hétérocentrée.

Parmi une longue liste de films nous venant du monde entier, nous vous proposons une sélection (par ordre alphabétique) sur cette année riche en oeuvres uniques en leurs genres qui, on le croit, pourraient faire date.

« Bros », de Nicholas Stoller (Etats-Unis)

Malgré son échec retentissant au box-office international, Bros aura su conquérir le coeur des critiques et des spectateurs (hélas peu nombreux). Cette rom-com gay a en effet eu le mérite de réussir ce que le film affiche dès ses premières scènes comme étant son but premier : faire une comédie romantique par des personnes queers pour des personnes queers, et donc pas pensée pour plaire en premier lieu au grand public hétéro. En résulte un film extrêmement drôle, souvent critique, parfois épuisant par son rythme, qui ne révolutionne rien dans sa forme (c’est aussi l’idée) pour tout miser sur son postulat de base, à savoir investir un champ cinématographique parasité par une hétérosexualité primaire, devenue au fil du temps la base de ce genre de récits cul-cul.

« After Blue », de Bertrand Mandico (France)

Après le bluffant Les Garçons sauvages, le réalisateur iconoclaste Bertrand Mandico est revenu cette année avec une nouvelle hallucination extraterrestre et phantasmagorique, toujours aussi confondante de beauté plastique et narrative. Sur une planète sauvage, uniquement peuplée de femmes, le cinéaste orchestre un véritable western sous acide, où des personnages magnifiquement filmés s’aiment, se défient, se traquent et se tuent. After Blue (Paradis sale) est une expérience sensorielle unique, parfois éprouvante, mais si précieuse qu’on ne peut y être indifférent.

« Bruno Reidal », de Vincent Le Port (France)

Bruno Reidal, premier film de Vincent Le Port, est un autre grand choc cinématographique de cette année. Par sa réalisation froide et distante qui rappelle Pialat, ses images d’une violence parfois insoutenable, et son jeune acteur impressionnant dans un rôle d’adolescent luttant contre ses désirs homosexuels conjugués ici à des pulsions meurtrières, Bruno Reidal, Confession d’un meurtrier dégage une énergie macabre mais jamais gratuite, véritable source d’une fascination malsaine. On fera difficilement plus traumatisant cette année.