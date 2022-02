Sebastian Meise, réalisateur de « Great Freedom » : « Je connaissais le paragraphe 175 mais je n'étais pas au courant de toute sa dimension, surtout le fait que les Alliés ont été impliqués »

Sebastian Meise est un réalisateur autrichien et son film Great Freedom est une des grandes claques de cette année cinéma. Il vient nous rappeler un épisode sinistre de l'histoire allemande. Le funeste paragraphe 175, qui criminalisait les relations de même sexe (entre hommes) depuis la fin du XIXème siècle et que le régime nazi avait très lourdement renforcé (avec notamment des peines de prison plus dures, y compris en camp de concentration), ce paragraphe est resté en vigueur après la guerre en Allemagne de l'Ouest durant des décennies ! Environ 45 000 condamnations sont prononcées à ce titre entre 1950 et 1966. Les dispositions aggravées en 1935 du paragraphe 175 ne sont abolies qu'en 1969, et le paragraphe 175 lui-même qu'en 1994.

C'est en découvrant les persécutions qu'ont subis des hommes gays après la guerre et après de longues recherches qu'il a eu l'envie de raconter cette histoire à travers une fiction presque documentaire. On y suit Hans Hoffman, de sa sortie des camps nazis, un homme gay qui veut toujours vivre ses amours comme il l'entend, en toute liberté. Ce qui lui vaut de multiples séjours en prison dans les années 50 et 60. L'essentiel de l'action se situe donc entre quatre murs, entre résistance, torture, et des scènes bouleversantes où l'amour triomphe, malgré tout.

Komitid a rencontré Sebastian Meise lors de son passage à Paris fin janvier. Il nous confie ce qui l'a décidé à réaliser cette oeuvre puissante à découvrir absolument.

Komitid : Quand vous êtes-vous intéressé au paragraphe 175 ?

Komitid : C'est en fait un article que j'ai lu dans un livre sur la vie gay à Hambourg. Il y avait une petite note sur l'histoire des hommes gays qui avaient été sortis des camps de concentration et à nouveau emprisonnés pour terminer leur peine restante. Et ce par les Alliés, les Américains et les Britanniques, parce qu'ils avaient des lois similaires dans leur propre pays. Pour moi c'était très perturbant. Je n'y croyais pas. Je connaissais le paragraphe 175 mais je ne savais pas que les Alliés ont été impliqués. J'ai grandi avec cette image des Alliés en tant que libérateurs et dans ce cas ils ont fait partie de ce système de discrimination et c'est vraiment très perturbant.

L'Allemagne était occupée par les quatre puissances, la France a-t-elle aussi eu cette attitude ?

Je pense que oui parce que les Alliés avaient un contrat. Ils ont pris toutes les lois existantes avant la période nazie et ils les ont réactivées. Sauf pour le Paragraphe 175 pour lequel ils ont appliqué celui des nazis. C'est donc le paragraphe 175 du régime nazi qui a été utilisé après la guerre.