Cette semaine en salles : « Los Fuertes », le film « muy » romantique d'Omar Zúñiga

Les paysages grandioses de cette région du sud du Chili, entre deux fleuves et la mer, sont le cadre d’une histoire d’amour intime. La nature est omniprésente dans le film avec la pluie, les vagues, les vastes forêts…

En regardant Los Fuertes, on pense immanquablement à des films comme Week-end et Seule la terre. C’est en effet par une série de touches impressionnistes que Los Fuertes nous entraîne sur le chemin de la découverte d’un amour naissant et déjà si fragile.

La séduction opère aussi grâce à des personnages principaux débarrassés des clichés : le pêcheur Antonio (interprété par Antonio Altamirano) dégage certes une image de virilité mais il est celui aussi qui est sensible à la nature et à l’histoire de son pays (il joue dans une troupe qui reconstitue les grands moments de la libération du pays du joug espagnol). Lucas (Samuel González), qui veut poursuivre ses études au Canada, a coupé les ponts avec ses parents.

Si quelques scènes décrivent une situation loin d’être parfaite pour les homos au Chili, on est très loin de l’image d’un pays conservateur et macho.

Une scène résume assez bien la tendresse entre les personnages et la douceur qu’a voulu insuffler le réalisateur à son film. C’est le matin et après une scène de sexe torride, les deux protagonistes se sourient, préparent le petit déjeuner et commencent à danser amoureusement sur une chansonnette populaire.

Une façon aussi pour Omar Zúñiga de nous dire qu’il faut profiter de l’instant. Il revendique d’ailleurs le côté romantique de son film. Dans une interview sur Jock.life, il confie : « Je voulais montrer que tout est possible et que c’est ça, qui rend l’amour encore plus beau. Donc oui, mon film est un film romantique. Je le revendique. Même si je voulais à tout prix éviter les clichés romantiques d’un certain cinéma. Dans Los Fuertes, personne ne va courir au ralenti dans un aéroport pour retrouver l’amour de sa vie ! »

Grand prix du jury Outfest, Los Fuertes est le développement en long métrage de San Cristóbal, un court métrage réalisé il y a sept ans par Omar Zúñiga et qui réunissait déjà Samuel González et Antonio Altamirano dans les rôles de Lucas et d’Antonio.

A voir absolument.