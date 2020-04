Au cinéma chez soi : les conseils de Komitid sur sept films LGBT+ disponibles en VOD

Confinement oblige, les différentes offres VOD sont l’alternative idéale (et souvent peu coûteuse) aux cinéphiles frustré.e.s qui ne se satisfont pas des rediffusions de classiques éculés les après-midi sur France 2.

L’instance majeure du cinéma français, le CNC, ayant ouvert une brèche en proposant de resserrer les délais pour la disponibilité des films déjà sortis en salles en VOD, Komitid vous propose une sélection de sept films récents pour les jours qui viennent à retrouver sur les principaux portails disponibles sur les box : Universciné, FilmoTV, Canal VOD, Orange VOD, …

L’occasion de (re)lire nos critiques et interviews publiées lors de la sortie de ces titres en salles. Bonnes séances à la maison !

« Portrait de la jeune fille en feu », de Céline Sciamma

L’un des sommets de l’année cinéma 2019, récompensé à Cannes (Prix du scénario et Queer Palm) ainsi qu’aux César pour la meilleure photographie, le quatrième film de Céline Sciamma a conquis la planète entière puisqu’il est un immense succès notamment aux États-Unis et en Asie. Cette histoire d’amour en costumes à la fois délicate et politique met en scène un couple incandescent de jeunes femmes incarnées par les étonnantes Adèle Haenel et Noémie Merlant. Un film qui marquera l’histoire du cinéma.

La critique de Komitid

Notre interview de Céline Sciamma en vidéo :

Notre interview d’Adèle Haenel et de Noémie Merlant en vidéo

« Lola vers la mer », de Laurent Micheli

Road movie sensible du réalisateur belge Laurent Micheli, Lola vers la mer met en présence un père et sa fille trans qui n’ont jamais communiqué depuis la rupture familiale ayant poussé Lola à vivre en foyer et qui doivent faire face ensemble aux dernières volontés de leur épouse et mère décédée. Le film bénéficie de jolies idées de mise en scène et de la présence de deux interprètes formidables : l’acteur confirmé Benoît Magimel incarne un père bourru qui va « fendre l’armure » et la jeune Mya Bollaers dont c’est la première apparition à l’écran est une véritable révélation qui a obtenu l’équivalent belge du César de l’espoir féminin.

« Matthias et Maxime », de Xavier Dolan

Film charnière pour qui s’intéresse à la carrière du réalisateur québécois le plus célébré au monde, Matthias et Maxime est un film de bande de potes et une œuvre bilan réalisée l’année de ses 30 ans, après son film le plus ambitieux et le plus mal reçu (Ma vie avec John F. Donovan). En racontant l’ambiguïté naissante entre deux amis d’enfance, Xavier Dolan évoque la fin de l’adolescence, l’heure des choix de vie et clôt un volet de sa carrière avec un film vibrant, grave et léger à la fois.

« Un vrai bonhomme », de Benjamin Parent

Sorti en tout début d’année, le premier long métrage du réalisateur du court Ce n’est pas un film de cow-boy, est un teen movie intelligent qui brasse les thèmes forts de la reconstruction après un deuil et les différentes options qui s’offrent à un ado en proie aux injonctions de la masculinité.

« Knives and skin », de Jennifer Reeder

Teen movie encore, mais dans une veine plus déjantée et féministe, Knives and skin est construit comme un thriller avec une bonne dose de déconne et de diversité et des personnages féminins tous aussi passionnants les uns que les autres.

La critique de Komitid lors de la sortie en salles

« Benjamin », de Simon Amstell

Jolie comédie romantique gay, ce film anglais met en scène un jeune réalisateur un peu névrosé et un jeune chanteur français qui va faire sauter chez lui toutes les barrières. Le ton est original et les personnages bien campés. À noter : dans le rôle du musicien frenchy, le jeune acteur qui monte à l’international Phénix Brossard.

Notre interview de Phénix Brossard

« Indianara », d’Aude Chevalier-Beaumel et de Marcelo Barbosa

Récompensé au dernier festival Chéries Chéris, ce documentaire sur une activiste trans qui œuvre pour sa communauté est passionnant. Un portrait politique qui refuse l’hagiographie et dresse en creux le portrait d’un Brésil à la dérive sur les questions démocratiques et son traitement de toutes les minorités.

Lire notre interview des réalisateur.trice.s