Instagram : sept comptes queers à suivre d'urgence

Morgan Noam

Sur son compte Instagram suivi par 27 000 followers, Morgan Noam, qui se décrit comme un « psy engagé », aborde avec intelligence l’actualité LGBTI+ à travers le monde et en particulier les questions trans. Des joueuses trans exclues des compétitions d’échecs à la déconstruction des discours de haines de l’extrême-droite, en passant par différents tips pédagogiques pour être mieux au fait de ces réalités, le compte de Morgan Noam est une véritable mine d’or. On apprécie particulièrement lorsqu’il critique les représentations transphobes que font des médias comme Marianne et Enquête Exclusive de la transidentité.

WhereverHugo

Récent lauréat d’un Out d’Or pour son travail sur les réseaux sociaux, WhereverHugo (aka Hugo Spini) est LA sensation d’Instagram. Avec un oeil amusé, il décrypte l’histoire de l’art sous un jour nouveau, queer et sexuel. Médusa, Tom of Finland, Sarah Bernhardt ou encore Saint Sébastien composent quelques-uns des posts les plus intéressants de ce compte jalonné de mèmes drôles et malins. Un must-follow pour voir l’art différemment.

Very Nasty Stories

Le tout récent compte Very Nasty Stories (un peu plus d’un an) propose de faire un tour du côté du cinéma pour en révéler les atours les plus camp. Spécialisé dans le cinéma d’horreur (on y parle d’Hitchcock, de slashers, de Dracula, de Buffy mais aussi de pornos vintages), Very Nasty Stories aborde avec acuité des sujets drôles et peu connus dans de courtes vidéos : Faut-il être homosexuel pour survivre à un film d’horreur moderne ? D’où viennent les crop tops masculins de Sleepaway Camp ? Qui étaient Vincent Price, Doris Wishman, Todd Verow et les autres icônes du camp horrifique ? Un puit de science infini qui redonne ses lettres de noblesse au cinéma horrifique queer.

Sexosafe

Crée en 2021 et suivi par prêt de 3 500 personnes, Sexosafe se veut comme « la nouvelle safe place destinée aux hommes qui pratiquent le sexe entre hommes ». Actualité, évènements, informations sur les IST et les façons de s’en protéger, témoignages, prévention…. Le compte propose différents formats et questionnements en tous genres qui constituent une source de documentation riche et sans tabous pour les sexualités gays.

Girouette_féministe

Girouette Féministe c’est LE compte à suivre pour enrichir sa bibliothèque d’ouvrages féministes et queers. De la bande-dessinée aux romans en passant par les essais sociologiques, Girouette Féministe chronique une grande variété de livres et sélectionne pour ses 3 400 followers le meilleur de ses lectures. Une manière idéale de découvrir des oeuvres peu médiatisées desquelles on serait sûrement passé à côté.

nonbinarygrownup

La page Instagram de nonbinarygrownup (ou Gab, consultant en représentations trans dans la vie) est un formidable moyen de suivre l’actualité culturelle queer, et en particulier trans. Iel y parle notamment du dernier album d’Anohni, des récentes sorties du cinéma LGBTI+ (24 heures à New-York, Le Paradis, Joyland…) et autres séries (Rurangi), le tout avec une sincérité touchante et une connaissance précieuse du sujet.

Lecture Sensible

Parce que la littérature est, comme tous les arts, grandement marquée par le patriarcat et ses traditions masculines, Lecture Sensible se propose de mettre en lumière les représentations clichés qui dominent dans le milieu. La pauvreté, les personnages asiatiques, gays et lesbiens, l’autisme ou encore l’asexualité : bonheur de parcourir ces différents posts qui déconstruisent et reconstruisent les récits usés et stéréotypés qui dominent parfois nos lectures.