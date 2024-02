« Anatomie d'une chute », « La Bête dans la Jungle » et Almodóvar... : les huit sorties ciné LGBT d'août

« 24 heures à New-York », le 9 août

Après des passages remarqués à Sundance et à la Berlinale, Mutt arrive en France et devient 24 heures à New-York. Le réalisateur Vuk Lungulov-Klotz, qui signe son tout premier film, y suit la vie de Feña, un jeune homme trans. En l’espace d’une journée, son père, son ex-petit ami et sa demi-soeur refont surface, l’obligeant à se replonger dans son passé pré-transition et à repenser ses relations avec eux. Une œuvre touchante qui met à l’honneur la beauté et la complexité des vécus trans.

« La Bête dans la jungle », le 16 août au cinéma

Dans cette rêverie fiévreuse de Patric Chiha (Boys like us, Si c’était de l’amour), le spectateur est plongé dans deux décennies de disco et de techno, cloisonnés par les murs d’une boîte de nuit queer. Un lieu de tous les possibles, où les barrières tombent et les normes se brisent. May, interprétée par Anaïs Demoustier (Les Amours d’Anaïs, Le Temps d’Aimer), y fait la rencontre du mystérieux John, avec lequel elle crée une relation unique, sous les lumières néon et au rythme du brouhaha environnant. Une adaptation flamboyante d’Henry James, qui raconte en filigrane les années sida tout en proposant un moment de cinéma envoûtant.

« Strange Way of Life », le 16 août au cinéma

Pedro Almodóvar est de retour avec Strange Way of Life, un court-métrage américain qui a fait trembler le dernier Festival de Cannes. Dans ce western gay, que le cinéaste espagnol voit comme « sa réponse à Brokeback Mountain », qu’il avait à l’époque failli réaliser, Pedro Pascal et Ethan Hawke, deux cow-boys et anciens tueurs à gages, se retrouvent après des années sans nouvelle.

« Anatomie d’une chute », le 23 août au cinéma

Après trois longs mois d’attente, la Palme d’Or du 76ème Festival de Cannes arrive enfin dans nos salles. Dans ce film de procès implacable, Sandra (interprétée par la géniale Sandra Hüller) est accusée d’avoir assassiné son mari en le poussant du haut d’une fenêtre. Meurtre, suicide ou accident ? Avant de connaître le verdict de l’affaire, la veuve passe par la douloureuse étape du tribunal, où les détails les plus intimes de sa vie, de sa bisexualité à son métier d’autrice, sont passés au crible. Avec Anatomie d’une chute, Justine Triet signe un film imposant et vertigineux, un monolithe de cinéma qui autopsie le couple et notre manière de faire justice.

« Spoiler Alert », le 2 août en VOD

En 2017, le journaliste américain Michael Ausiello raconte dans le livre Spoiler Alert : The Hero Dies la dernière année de son mari atteint d’un cancer, après 13 années de vie commune. L’année dernière, l’ouvrage est adapté au cinéma dans ce beau drame digne et plein d’espoir sur le couple et le combat contre la maladie. Au casting : Jim Parsons (The Big Bang Theory), Ben Aldridge (Knock at the Cabin), et Sally Field, rien que ça !

« Medusa Deluxe », le 4 août sur Mubi

Dans cet étrange et atypique long-métrage américain, le meurtre d’un participant vient chambouler la bonne tenue d’un concours de coiffures. Un grand bâtiment désaffecté, des looks extravagants, de longs plans-séquences et un mystère tendu qui font place à des règlements de comptes absurdes et tendus. Un moment de paranoïa pop et séduisant, doucement camp, qui vaut le coup d’œil.

« My dear f***ing prince », le 11 août sur Prime Video

Rendez-vous sur Prime Video pour la grosse comédie de l’été ! Dans My dear f***ing prince, des évènements mettent à mal les relations diplomatiques entre Américains et Britanniques. Pour remédier à tout cela, les deux pays décident de traiter la source du problème : réconcilier le fils de la présidente américaine et son homologue britannique. Un rapprochement amical qui pourrait aller bien plus loin que prévu. Une comédie tendre et extravagante qui réunit deux nouveaux noms du cinéma anglophone, Nicholas Galitzine et Taylor Zakhar Perez, et a le mérite de nous donner des nouvelles de la trop discrète Uma Thurman.

« Sexe sous conditions », le 24 août en DVD

Passé par différents festivals à travers le monde, dont la dernière édition de Chéries-Chéris, Sexe sous conditions explore un dilemme tout ce qu’il y a de plus moderne : faire l’amour juste après le Covid-19, ça donne quoi ? Le réalisateur brésilien Fabio Leal fait des questionnements de son personnage hypocondriaque une comédie amusante et sensuelle dans un monde où la jouissance rime plus que jamais avec prudence.