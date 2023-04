Les évènements LGBTI+ à ne pas manquer en 2023

Janvier

VIH : Déjà 40 ans ! Le 20 janvier 1983, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi isolent ce virus qu’ils baptisent LAV (Lymphadenopathy associated Virus). La nouvelle est publiée dans la revue américaine Science.

Pour célébrer l’une des plus grandes auteures queers, Les Jaseuses, un groupe de recherches féministes, va faire de toute l’année 2023 un hommage à Monique Wittig. Chaque mois, et dès janvier, des ateliers, réunions et expositions autour de l’oeuvre de Wittig seront organisés.

Lire aussi : En 2023, le monde militant et intellectuel commémore l’autrice et militante féministe lesbienne Monique Wittig

Décidément, janvier est un mois important pour la littérature queer : le 28, nous fêterons les 150 ans de la naissance de Colette, auteure de renom ouvertement bie qui a révolutionné le monde du livre.

Février

L’Australie accueille l’un des plus grands évènenements LGBTQI+ de l’année avec la World Pride, qui se déroule cette année à Sydney du 17 février au 5 mars.

Dès le 1er février, la MEP (Maison Européenne de la Photographie) accueillera la toute première rétrospective française de l’artiste sud-africaine Zanele Muholi, qui consacre son art à la communauté noire LGBTQIA+. Au total, plus de 200 oeuvres, allant de photographies aux vidéos, seront exposées pour célébrer une photographe unique.

Mars

Fondée en 2021, la revue féministe La Déferlante fête ses deux ans en mars 2023.

Le 31 mars est la Journée internationale de la visibilité trans.

Avril

Le 6 avril est la Journée internationale de l’asexualité.

Le 26 avril est la Journée de la visibilité lesbienne.

Mai

C‘est en mai 2023 qu’est prévu le jugement d’Eric Zemmour pour ses propos jugés homophobes sur la communauté LGBT qui aurait “asservi l’appareil d’Etat à leur idéologie et donc à leurs caprices” : “On a des caprices d’une petite minorité qui tient la main sur l’Etat et qui l’asservit à son profit et qui va d’abord désagréger la société parce qu’on va avoir des enfants sans père et je viens de vous dire que c’est une catastrophe et deuxièmement qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français”.

Selon les informations de Komitid, mai sera aussi le mois où le tant attendu centre d’accueil pour les migrant·es LGBTQI+ sera inauguré, en plein Marais.

C’est le tout premier film confirmé de Cannes 2023 (du 16 au 27 mai) : le court-métrage Strange Way Of Life de Pedro Almodovar sera présenté au festival. Le cinéaste décrit ce western gay avec Pedro Pascal et Ethan Hawke comme “sa réponse personnelle à Brokeback Mountain”, qu’il avait failli réaliser à l’époque.

Le 17 mai est la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Le 18 mai 2023, nous célébrerons les 10 ans du mariage pour tous, qui a rendu légal le mariage entre personnes de même sexe.

Le 24 mai est la journée de la visibilité pan.

Juin

Il y aura 54 ans, le 28 juin 1969, avaient lieu les premières émeutes de Stonewall, les célèbres et violentes manifestations de la population queer de New-York contre la répression policière.

C’est le samedi 24 juin que devrait se tenir la Marche des fiertés à Paris ! Les dates des autres villes, ainsi que celles de la Pride des banlieues et de la Pride radicale ne sont pas encore connues.

Juillet

Le 14 juillet est la journée internationale des personnes non-binaires.

Août

-En août 1983 voit le jour Vaincre Le Sida (VLS), la toute première association française de lutte contre le sida.

Septembre

Le 23 septembre est la Journée de la bisexualité.

Octobre

Le 11 octobre est la Journée internationale du coming-out.

Le 26 octobre est la Journée de la visibilité intersexe

Toujours dans le cadre “L’année Wittig”, Les Jaseuses proposera l’exposition “Passer dans le corps des arbres” à Paris, décrite comme une “hybridations végétales autour de Monique Wittig”.

Du 28 octobre au 1er novembre se tient le Festival du film lesbien et féministe de Paris.

Novembre

L’édition 2022 des Gay Games d’Hong Kong avait été repoussée à cause des restrictions de voyage liées au coronavirus. C’est donc en novembre 2023 que la compétition devrait officiellement se tenir, toujours à Hong Kong.

Le 8 novembre est la Journée du souvenir intersexe

Le 20 novembre est la Journée du souvenir trans (TDOR)

Le 26 novembre est la Journée de visibilité ace

Comme chaque année, novembre signera le retour de Chéries-Chéris, le festival de cinéma LGBTQI+ de Paris. Un rendez-vous immanquable de la vie culturelle queer parisienne.

Décembre

Le 1er décembre est la Journée mondiale pour la lutte contre le sida