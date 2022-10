Ces sept coming out LGBT qui ont marqué 2022

Processus parfois douloureux, souvent libérateur, et difficilement évitable : le coming out est une étape commune à toutes les personnes de la communauté LBTQI+, qui doivent réaffirmer leur identité auprès de chaque nouvelle rencontre ou étape de leur vie. Profitons donc de la Journée du coming out, le 11 octobre, pour parler de celles et ceux qui sont “sortis du placard” cette année, avec courage et éclat. Et qui inspirent, montrent l’exemple, s’insurgent, prennent des risques, et s’émancipent.

JOHN CAMERON MITCHELL

Cinéaste passionnant, à qui l’on doit des films uniques comme Hedwig and the Angry Inch, Shortbus, ou encore How To Talk To Girls At Parties, John Cameron Mitchell s’est rapidement imposé comme une voix transgressive sans pareil dans le cinéma contemporain. Dans une interview accordée au magazine PRIDE en mars dernier, iel revient sur son choix d’interpréter un personnage trans dans son premier film et en profite pour révéler au monde sa non-binarité : “I’m not trans, I’m non-binary”. John Cameron Mitchell (en rouge) et le comédien Alex Scharpp à Cannes, lors de la projection de « How To Talk To Girls At Parties » – taniavolobueva / Shutterstock