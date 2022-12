En 2023, le monde militant et intellectuel commémore l'autrice et militante féministe lesbienne Monique Wittig

Sa relecture au féminin des aventures de Don Quichotte, Le voyage sans fin, est ressortie cette année dans une nouvelle édition. Son œuvre est de plus en plus réhabilitée au fil du temps mais il semblerait que la mise en lumière post-mortem de l’autrice et militante féministe lesbienne Monique Wittig ne fait que commencer.

En effet, et ce dès le 5 janvier, l’œuvre de l’autrice (morte le 3 janvier 2003), sera de retour dans nos librairies avec la réédition de son ouvrage de 1973, Le Corps lesbien, qu’elle considérait à l’époque comme un “défi radical” : “Je me trouvais devant une double béance : celle de la page blanche que doivent affronter tous les écrivains lorsqu’ils commencent un livre, et une autre de nature différente : il n’existait aucun livre de ce genre”, explique-t-elle sur la postface inédite de la réédition, dans laquelle elle parle de l’écriture du livre.

Le Corps lesbien, pierre angulaire de l’œuvre de Wittig, abordait le lesbianisme comme on ne l’avait jamais fait, plus corporel et plus politique que jamais. Un cinquantième anniversaire fêté comme il se doit donc, qui prouve la passion que génère encore aujourd’hui ce livre et la résonance que crée la pensée de Wittig avec nos enjeux actuels.

Autre évènement wittigien qui commence dès janvier : le groupe de recherches féministes Les Jaseuses a décidé de consacrer chaque mois de l’année à lui rendre hommage. Le collectif a dévoilé un programme d’ateliers, de discussions et d’expositions autour de la philosophie de Monique Wittig et de ses œuvres.

Un podcast, L’Opopodcast (en référence à son roman mythique L’Opoponax, paru en 1964), composé d’une dizaine d’épisodes, abordera l’héritage intellectuel que Wittig a laissé dans notre monde moderne, du cinéma à la littérature en passant par les réseaux sociaux.

Le collectif précise aussi que les évènements, au nombre d’un ou deux par mois, se dérouleront pour l’instant soit à Paris, soit directement en ligne sur Zoom, bien que le collectif affirme se garder le droit de faire évoluer la programmation au cours de l’année. Les dates et modalités d’inscriptions seront quant à elles diffusées au fur et à mesure.

Toujours pour commémorer ces deux dates anniversaires, l’association des Ami·es de Monique Wittig appelle dans un communiqué et une longue suite de tweets à faire de 2023 “une année résolument witigienne”. L’association invite artistes, activistes, universitaires et associations à lui communiquer leurs initiatives autour de Monique Wittig afin de les relayer et de les intégrer à leur calendrier : “Une série d’événements permettrait d’explorer tout au long de l’année cet héritage multiforme et les diverses voix qui le font vivre. Nous en organisons certains, nous nous ferons le relai des vôtres”.

Et parce que l’influence de Wittig dépasse les frontières françaises, un colloque international titré “Monique Wittig : Vingt ans après” en deux volets sera organisé à l’Université de Californie à Berkeley et à l’Université de Genève. Une façon pour ces universités de “défricher de nouvelles pistes de recherche sur Wittig ainsi qu’à stimuler des échanges transatlantiques et internationaux autour de son œuvre.” Le premier colloque aura lieu du 17 au 18 mars à Berkeley, suivi par celui de Genève du 27 au 28 juin.

Une année déjà bien remplie donc, pour honorer au mieux la mémoire et le travail d’une immense autrice, intellectuelle et militante lesbienne.