Quinzaine de Visibilité Intersexe : demandez le programme !

À l’occasion de la journée de la visibilité intersexe, ce mercredi 26 octobre, le Collectif Intersexe Activiste – OII France organise une nouvelle édition de la Quinzaine de Visibilité Intersexe, qui a lieu du 26 octobre au 7 novembre.

Cette fois-ci, le festival prend acte de son expérience en ligne avec les dernières éditions pour proposer une version hybride, proposant des réunions en présentiel et en distanciel. Au programme : concerts, projections, expositions, ateliers en tout genres, apéros et rencontres avec des personnalités du milieu. Le but pour le collectif étant de continuer à mobiliser et à sensibiliser la société à l’intersexuation et au combat acharné que mènent les personnes concernées depuis des années pour l’acquisition de leurs droits.

En effet aujourd’hui, en France, la lutte est loin d’être gagnée et les prises de positions restent trop timides. Près de 200 enfants par an naissent intersexes, une infime minorité qui continue de subir brimades, mises à l’écart et mutilations médicales afin de faire correspondre leurs corps aux normes binaires qui nous sont imposées.

Ainsi, le Collectif Intersexe Activiste – OII France souhaite faire bouger les lignes par la discussion dans un premier temps, avec de nombreux débats et formations sensibilisantes, puis par la promotion d’œuvres artistiques ô combien importantes de par l’attention qu’elles accordent aux réalités intersexes. Parmi les moments forts de l’évènement, le marathon de la série Chair Tendre, superbe production de France Télévisions sur le quotidien d’une adolescente intersexe, s’impose comme un rendez-vous à ne pas manquer. Le bing-watch sera suivi d’un groupe de parole en ligne pour parler de la série et de ses enjeux.

Le festival propose aussi d’assister au concert de l’artiste lyonnaise Llimace, à la dédicace de Gel Woe pour sa bande dessinée Déracinés, ou encore à la lecture de témoignages de personnes intersexes venant de différents pays d’Europe. Un planning chargé et riche en diversité qui permettra, comme le souhaite le Collectif, de “lever le tabou, de banaliser le sujet, et de donner les outils aux personnes potentiellement concernées au premier chef ou en tant que proches“.

La Quinzaine de Visibilité Intersexe prend aussi le parti de voyager à travers la France, proposant en plus des activités en ligne accessibles pour tou·tes, des actions et réunions à Nantes, Bordeaux, Tours, Lyon et Paris.

Pour vous renseigner sur les dates des évènements de la Quinzaine de Visibilité Intersexe qui auront lieu près de chez moi, c’est ici !