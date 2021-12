La WorldPride est officiellement prévue en Australie pour 2023 !

Vous avez toujours voulu visiter l’Australie ? Il y a une bonne nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui aiment voyager et célébrer la marche des fiertés à l’étranger. La WorldPride 2023 aura lieu à Sydney, en Australie. Qui voudrait manquer cette occasion de voir ce beau pays et de célébrer l’une des plus grandes fiertés du monde ?

WorldPride Sydney

La WorldPride est organisée par l’InterPride, une organisation internationale pour la communauté LGBTQ+ qui fédère des organisateurs de marches des fiertés dans le monde entier. L’objectif ? Rassembler les personnes LGBTQ+ du monde entier et travailler avec les marches des fiertés déjà existantes pour les rendre encore plus importantes. Ainsi, la communauté LGBTQ+ devient plus visible et reconnue. La première WorldPride a eu lieu à Rome en 2000.

En 2023, elle se tiendra à Sydney, une première en Océanie et ce n’est pas une coïncidence. C’est en effet l’année où la célébration du Mardi Gras gay et lesbien de Sydney fête ses 45 ans. Le Mardi Gras gay et lesbien de Sydney a commencé en 1978 comme une célébration des émeutes de Stonewall, et est devenu l’une des plus grandes marches des fiertés dans le monde aujourd’hui.

Cela fait aussi cinq ans que le mariage des couples de même sexe est devenu légal en Australie (en 2017).

Le festival comprend le Mardi Gras Parade, le Mardi Gras Party en des événements plus petits comme des cabarets, des pièces de théâtre et des spectacles d’humour. Cependant, en 2023, ce sera encore plus grand !

Beaucoup plus de communautés vont participer et les thèmes abordés vont approfondir la Pride. Surtout le rapprochement entre les différents groupes et cultures en Australie est un thème principal avec la devise « rassembler, rêver et amplifier ». La WorldPride mettra l’accent sur la culture et la représentation des Premières Nations d’Australie pendant le concert de danse des Premières Nations. De plus, les droits humains de la communauté LGBTQ+ seront reconnus et discutés dans une conférence de trois jours.

Cette WorldPride doit avoir lieu entre le 17 février et le 5 mars 2023 et est donc un Mardi Gras gay et lesbien de Sydney avec beaucoup plus d’événements et des thèmes qui incluent toute la culture australienne et la communauté LGBTQ+.

Vous voulez y être ? N’oubliez pas votre visa australien

Si vous avez envie de participer à ce festival, il est important de savoir qu’un visa Australie est obligatoire pour vous rendre en Australie. Il s’agit d’un visa électronique (eVisitor) pour les touristes qui coute 14,95 euros par personne et est très facilement demandé en ligne. Le visa Australie est valable pour trois mois, ce qui veut dire que vous aurez tout le temps de participer à la WorldPride et de visiter l’Australie.

Voyager en Australie

L’Australie est un pays unique qui a beaucoup à offrir. Si vous aimez la nature et la randonnée, vous pouvez visiter l’un des parcs nationaux pour voir tous les animaux et plantes qu’on ne trouve pas en Europe. Vous préférez des vacances à la plage pour prendre le soleil ? Vous pouvez profiter de toutes les belles plages et des températures qui dépassent les 25 degrés.

Vous voulez découvrir la culture locale et visiter les villes ? Alors vous pouvez rester à Sydney ou aller à Melbourne ou Adélaïde.

En outre, l’Australie est un pays sûr pour les personnes de la communauté LGBTQ+. C’est un pays LGBTfriendly, avec une grande communauté LGBTQ+, de nombreux bars gays, des hôtels LGBTQ+.

Et donc l’une des plus grandes marches des fiertés en 2023 !