« 42nd Street » au Théâtre du Châtelet : une enchanteresse comédie musicale XXL !

Vous souhaitez plonger au cœur de Broadway sans aggraver votre bilan carbone ? Qu’à cela ne tienne ! Un aller simple pour le Théâtre du Châtelet va vous entraîner dans la Grosse Pomme le temps d’une comédie musicale enchanteresse.

42nd Street, créée en 1980, c’est la promesse d’un spectacle « comme on n’en fait plus ». Très différent des comédies musicales dont vous a récemment parlé Komitid : Cabaret, un concept musical sur l’Allemagne au temps de la montée du nazisme ou de La Petite Boutique des horreurs, une critique acidulée du rêve américain et peinture de ses laissés pour compte.

La production de 42nd Street n’a qu’un seul but : vous en mettre plein les mirettes.

Tableau après tableau, l’immense troupe multiplie les tours de forces avec tout l’attirail des grandes revues des années 30 dont la comédie musicale s’inspire. Comme si la production avait démarré en version XL pour finir XXL : plus de claquettes, plus de lumières, plus de musique, plus de tempo !

L’intrigue est pourtant bien mince. On est ici dans un backstage musical (les coulisses) qui nous montre un producteur en peine alors que la star de son nouveau show se blesse à la veille de la première. Une jeune première va la remplacer. Mais dans 42nd Street, vous ne trouverez pas de réflexion grinçante ou de critique de la machine à rêves (comme dans Eve ou encore Les Ensorcelés).L’histoire n’est qu’un prétexte pour multiplier des numéros brillants sur des décors scintillants brillamment inspirés des musicals des Ziegfeld Follies de Busby Berkeley.

Les airs connus défilent, à un rythme endiablé et le final est légendaire ! Vous êtes assurés de passer un très bon moment. Par les temps qui courent, ce n’est déjà pas si mal.

« 42nd Street », Musique Harry Warren, Lyrics Al Dubin Livret d’après le roman de Bradford Ropes et le film 42nd Street, propriété de Turner Entertainment Co et distribué par Warner Bros Michael Stewart, Mark Bramble, Direction musicale Gareth Valentine, Mise en scène et chorégraphie Stephen Mear

Jusqu’au 15 janvier 2023, au Théâtre du Châtelet.