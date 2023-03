« Cabaret », le diamant noir de la comédie musicale, brille sur la scène du Lido

La mythique salle du Lido, sur les Champs Elysées, à Paris, brille à nouveau de mille feux, les boules à facette sont ressorties, le spectacle peut commencer ! Pour relancer ce lieu qui avait beaucoup perdu de sa superbe, Jean-Luc Choplin, imaginatif directeur artistique du lieu (après avoir officié au Châtelet, mais aussi à Marigny et à la Seine musicale), a choisi une comédie musicale iconique : Cabaret. Dans une interview récente à Télérama, Choplin précise son ambition pour le Lido2Paris : « Le Lido attirait jusqu’à présent un tourisme de masse. Je voudrais qu’il se réconcilie avec les spectateurs parisiens. »

Choix risqué

Mais le choix de cette œuvre est risqué. On est loin des paillettes et des femmes dénudées. Cabaret, dans sa version originale créé à Broadway en 1964, est en effet beaucoup plus âpre que la plupart des comédies musicales, même si elle regorge d’airs connus. Elle raconte l’effondrement d’un monde et l’arrivée au pouvoir des nazis, dans l’Allemagne des années 30. Inspirée du roman Adieu à Berlin, de l’écrivain américain gay Christopher Isherwood, dans lequel ce dernier évoque ses années de bohème en Allemagne, le propos de Cabaret est sombre.

Cette version du Lido vaut pourtant le détour. La réussite, elle tient d’abord au cast, avec une troupe formidable et inclusive de jeunes danseurs et danseuses. La chorégraphie est essentielle dans une comédie musicale, comme aime à le rappeler le metteur en scène Robert Carsen. Dans cette production, elle est signée par Fabian Aloise, et dans plusieurs tableaux (l’ouverture mais aussi Don’t Tell Mama et The Money Song) elle est particulièrement énergique et réussie.