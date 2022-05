Cannes : le jury de la Queer Palm présidé par la réalisatrice lesbienne Catherine Corsini

Le jury de la Queer Palm 2022, récompense LGBT décernée pendant le Festival de Cannes, sera présidé par la réalisatrice française lesbienne Catherine Corsini, ont annoncé mardi les organisateurs du prix, équivalent cannois des Teddy Awards du Festival de Berlin.

Créée en 2010 par le critique Franck Finance-Madureira, la Queer Palm récompense chaque année un film et des courts métrages traitant des thématiques LGBT, queer ou féministes, parmi toutes les sélections cannoises.

Catherine Corsini a été la lauréate de la Queer Palm en 2021 pour son dernier long métrage en compétition à Cannes, La Fracture, qui met en scène une homosexualité banalisée incarnée par un couple de femmes joué par Valeria Bruni Tedeschi et Marina Foïs. L’actrice Aïssatou Diallo Sagna a été récompensée par le César 2022 du second rôle féminin du film. Elle a aussi réalisé La Belle Saison, une histoire d’amour lesbienne dans la France des années 70, avec Cécile de France et Izïa Higelin.

Le jury 2022 de la Queer Palm réunit aussi l’acteur Djanis Bouzyani, la critique Marilou Duponchel (Les Inrocks), le réalisateur suisse Stéphane Riethauser et Paul Struthers, programmateur des festivals de Tribeca et de Sidney.