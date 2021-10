Dave Chappelle se dit « Team TERF » dans son nouveau spectacle sur Netflix

Dans son dernier spectacle de stand up diffusé sur Netflix, The Closer, l’humoriste américain Dave Chappelle a tenu encore une fois des propos transphobes.

« Ils ont “ cancel ” J.K. Rowling — mon Dieu. [En effet] elle a dit que le genre était un fait, la communauté trans s’est fâchée comme de la merde, ils ont commencé à l’appeler TERF », dit-il dans un sketch. « TERF » ou « trans exclusionary radical feminist » fait référence aux féministes qui ne considèrent pas les femmes trans comme des femmes.

Remarques désobligeantes

Après des remarques désobligeantes sur les parties génitales des femmes trans, Dave Chappelle poursuit sa tirade transphobe : « Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur terre, devait passer par les jambes d’une femme pour être sur terre. C’est un fait ». Pourtant, il assure qu’il « ne dit pas que les femmes trans ne sont pas des femmes » et que « les gens qui regardent ses spectacles sauraient que je n’ai jamais eu de problème avec les personnes transgenres ».

Suite à la diffusion de The Closer en octobre, de nombreuses personnes et associations LGBTI+ se sont insurgées sur les réseaux sociaux face aux propos jugés transphobes de Dave Chappelle. L’organisation LGBT Glaad écrit dans un tweet : « La marque de Dave Chappelle est devenue synonyme de ridiculisation des personnes trans et d’autres communautés marginalisées. Les critiques négatives et les téléspectateurs condamnant haut et fort sa dernière émission spéciale sont un message à l’industrie que le public ne soutient pas la plate-forme de diatribes anti-LGBTQ. Nous sommes d’accord ».

Plus tard dans le spectacle, Dave Chappelle défend le rappeur DaBaby, suite à ses remarques LGBTphobes et sérophobes lors de son concert au festival Rolling Loud le 24 juillet dernier. « Une partie de la communauté LGBTQ+ ne connaît pas l’histoire de DaBaby. Il a déjà tiré sur [Jaylin Craig] et l’a tué, à Walmart. C’est vrai », déclare l’humoriste. « Voyez-vous où je veux aller avec ça ? Dans notre pays, vous pouvez tirer et tuer un [n-word], mais vous feriez mieux de ne pas blesser les sentiments d’une personne gay. »

Ce n’est pas la première fois que Dave Chappelle s’en prend à la communauté trans dans ses sketchs. Dans son spectacle Sticks & Stones de 2019, il a affirmé que les personnes trans « me détestent et je ne les blâme pas », ajoutant qu’il « ne peut pas arrêter d’écrire des blagues » sur elles.

Il poursuit, disant qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il « enfreignait une règle non écrite et tacite du show-business où vous n’êtes jamais, jamais autorisé à bouleverser les “ gens de l’alphabet ” ». « Je me sens mal pour les T. Mais ils sont tellement déroutants… le fait est que si une personne peut naître dans le mauvais corps, ils doivent admettre que c’est une situation difficile mais hilarante », conclut Dave Chappelle. Sans commentaire.

Mais que fait Netflix ?