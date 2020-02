Pourquoi les arguments transphobes des TERF ne tiennent pas la route

« Être une femme c’est une question de biologie », « les femmes trans sont des hommes cis qui infiltrent les milieux militants » … Voici certains des propos transphobes qu’expriment de plus en plus certaines féministes françaises à l’égard des personnes trans. Komitid s’est penché sur les fondements de la rhétorique des TERF (acronyme anglais pour trans-exclusionary radical feminist).

C'est dans les pays anglo-saxons que le phénomène des TERF est apparu voici quelques années, avec des figures comme J.K. Rowling, Maya Formater ou encore la LGB Alliance dont Komitid a parlé récemment.

En France, il y a d’abord eu Dora Moutot sur Instagram, et Marguerite Stern sur Twitter…

"Les femmes trans sont des femmes."

Non, on est une femme quand on est née avec une vulve. Principe biologique de base.

Il ne suffit pas de dire "je suis une femme" pour en être une.https://t.co/dTUovTj9nD

— Marguerite Stern (@Margueritestern) January 22, 2020