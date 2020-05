Ellen DeGeneres est « au bout de sa vie » suite à l’accumulation de bad buzz

Tout a commencé en mars, lorsque plusieurs employé.e.s d’Ellen DeGeneres l’ont accusé d’être une personne secrètement « méchante », avec une absence totale de bienveillance. Peu de temps après, la blogueuse trans beauté Nikkie de Jager a déclaré qu’elle n’avait pas reçu un accueil très chaleureux lors de son apparition en janvier dans l’émission The Ellen Show. Puis Ellen fait un bad buzz en comparant son confinement à de la prison alors qu’elle enregistre son émission dans sa grande villa.

Suite à cela, les internautes se sont déchainés sur elle et ont lancé une pétition sur le net pour qu’elle soit remplacée par l’actrice Ellen Page. Pour couronner le tout, des employés de son émission ont repris la parole en l’accusant d’avoir profité de la crise sanitaire du Covid-19 pour ne pas les payer et d’embaucher des travailleurs non syndiqués à leur place.

Ce mois-ci, l’un de ses anciens gardes du corps a déclaré que la présentatrice était « avilissante » et « très froide ».

Pendant tout ce temps, Ellen DeGeneres est restée dans son silence et n’a répondu à aucune de ses affirmations.

D’après le média LGBT+ Queerty, quelques proches témoignent quand même en faveur d’Ellen DeGeneres. Elle serait très touchée par toutes ses allégations négatives et confie qu’elle est « au bout de sa vie ».

Selon un proche, Portia, la femme de la présentatrice l’a beaucoup aidée face à ses allégations.

Un proche a ainsi déclaré : « Ellen est tellement reconnaissante d’avoir Portia dans sa vie en tant qu’âme sœur et caisse de résonance, mais cela ne signifie pas que cela a été facile. Leur vie familiale est tendue en ce moment. … Ses vrais amis ne lui demandent jamais d’être drôle ou de raconter des blagues. Ils l’acceptent comme elle est ».

« Ellen est chez nous depuis si longtemps, il faudra beaucoup plus qu’un garde du corps et une blogueuse pour changer ce que les gens pensent d’elle. Sa meilleure réponse est simplement d’être heureuse dans l’émission de tous les jours. ». Une émission qui connait il est vrai de très bonnes audiences et ne semble donc pas affectée par ces controverses.