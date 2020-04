La semaine dernière, nous avons parlé de la grosse maladresse d’Ellen DeGeneres qui comparait son confinement dans sa belle villa californienne de 27 millions de dollars à de la prison dans son talk-show The Ellen Show. D’après le média LGBT+ Out, des internautes n’ont pas du tout apprécié cette comparaison et montent au créneau en lançant une pétition contre elle.

L’objet de cette pétition voudrait que Ellen DeGeneres soit remplacée par l’actrice lesbienne Ellen Page. Aux yeux des internautes Ellen DeGeneres n’est plus une icône LGBT+ et ne représente pas si bien la communauté LGBT+.

« Ellen Page est une bien meilleure ‘Ellen’ pour présenter The Ellen Show. Ellen DeGeneres est un hétéro qui se trouve être gay. Ellen Page sera une bien meilleure présentatrice parce qu’elle est bien plus gay, » explique les auteur.e.s de cette pétition.

Il est clair qu’aucune personne LGBT n’est « plus gay » qu’un autre. Mais Ellen DeGeneres avait déjà été critiquée pour s’être liée d’amitié avec l’ancien président Georges W.Bush (notoirement anti-LGBT+) ainsi que pour avoir défendu le passé homophobe de son collègue comédien Kevin Hart.

Le fait d’avoir coupé la séquence critiquée du bad buzz de la semaine dernière n’a pas arrangé la situation. Les internautes s’attendaient à ce qu’Ellen DeGeneres s’excuse pour sa maladresse… mais cela ne s’est toujours pas produit.

Un signataire de la pétition a déclaré : « Je signe cette pétition parce qu’Ellen DeGeneres a fait des commentaires offensants à l’égard d’une communauté de condamnés, d’anciens détenus et à toute personne qui lutte pour survivre en ces temps difficiles. Ellen Page a été une conférencière active pour l’égalité des droits et s’est avérée être plus professionnelle et socialement consciente qu’Ellenn DeGeneres. »

Sur change.org, la pétition compte actuellement plus de 7 500 signatures.