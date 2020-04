Depuis le début du confinement, l’animatrice de TV Ellen DeGeneres enregistre son émission depuis son salon où l’on peut observer à travers les grandes baies vitrées un très beau jardin paysagé. Pour divertir les téléspectateur.rice.s, elle imagine des activités et jeux qui peuvent être drôles et agréables.

Ce jour-là, Ellen DeGeneres propose d’écrire sur des petits morceaux de papier toutes les pensées qui traversent notre esprit. Elle se prête au jeu et expose ses pensées… sans forcément y réfléchir.

« Être confiné, c’est comme être en prison. Principalement parce que je porte les mêmes habits depuis 10 jours et que tout le monde est gay ici. »

Comme quoi il faut toujours tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler !

Les internautes n’ont pas du tout apprécié la remarque d’Ellen DeGeneres et ont vite réagi sur les réseaux sociaux malgré le fait que la vidéo a été enlevée et remise en ligne sans le passage polémique.

« Des gens sont littéralement en train de mourir en prison du COVID-19 mais Ellen fait des blagues à ce sujet. »

« Quel beau look pour Ellen alors que des milliers de personnes se trouvent dans de vraies cellules, en espérant juste le meilleur sans protection hygiénique, ni savon », a déclaré un autre internaute sur Twitter.

« Ellen DeGeneres a vraiment dit que l’éloignement social, c’est comme être en prison lorsque le gouvernement sacrifie des travailleurs de la restauration rapide qui n’ont même pas ce privilège. Elle n’a probablement même pas découvert la moitié des pièces de son manoir de 27 millions de dollars… »

