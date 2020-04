Komitid, deux ans et des milliers d'articles sur les questions LGBT+ plus tard

En parcourant les milliers d’articles publiés depuis le lancement de Komitid, qui a officiellement vu le jour le 23 avril 2018, je mesure encore plus l’importance d’un média LGBT+ dans le paysage de la presse en France.

Depuis 2013, et l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe, il y a dans la tête de pas mal de gens, et y compris des journalistes, cette idée que tout serait réglé, qu’on « avait obtenu ce qu’on voulait » et que les problèmes sont ailleurs.

Cela me rappelle une autre époque, celle de la mise à disposition des trithérapies contre le VIH en 1996. Enfin un traitement efficace mettant fin à plus de 15 ans d’échec et des dizaines de milliers de morts (en France, des millions à l’échelle de la planète) dans la lutte contre l’épidémie. Pour beaucoup, le sida était chose du passé.

Or, dans un cas comme dans l’autre, nous ne savons que trop bien que ce n’est pas le cas. Si l’on se concentre sur la vie concrète des personnes LGBT+ en France, force est de constater que la loi de 2013, certes indispensable, laisse énormément de problèmes non résolus. L’un des plus criants est l’absence de l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes.

À travers de nombreuses enquêtes, des reportages, des témoignages, les journalistes ont aussi pu montrer la réalité vécue ici mais aussi à travers le monde par les personnes LGBT+.

L’équipe fondatrice de Komitid ( Anne-Laure, Maëlle, Olga, Fabien, Jérémy, Jean-Benoit, Philippe) a œuvré à mettre en lumière les failles de la loi de 2013 en particulier les problèmes nombreux que rencontrent encore les couples pour adopter. Le sort des demandeurs et demandeuses d’asile a aussi souvent été mis en lumière, ainsi que la violence qui frappe encore tant les personnes trans et intersexes. À travers de nombreuses enquêtes, des reportages, des témoignages, les journalistes ont aussi pu montrer la réalité vécue ici mais aussi à travers le monde par les personnes LGBT+. Un tableau encore très sombre dans certaines parties du globe. Mais aussi Komitid a toujours voulu montrer tout ce que les artistes et créateur.rice.s, les activistes, les expert.e.s LGBT+ apportaient positivement à la société.

Durant cette période de confinement et en pleine crise sanitaire, Komitid n’a pas cessé de poursuivre sa mission d’information.

Cette semaine, pour Komitid, la journaliste Aline Mayard a enquêté sur l’avenir du projet de loi voté en première lecture. Un avenir plus qu’incertain.

Autres exemples récents, plusieurs journalistes ont recueilli des témoignages, notamment Youen Tanguy sur les jeunes LGBT+, victimes de violence intra familiales exacerbées par le confinement. Mais aussi Fred Lebreton qui a montré comment la solidarité LGBT+ s’organisait en cette période de crise sanitaire pour aider les plus démuni.e.s, en région parisienne et dans les régions.

Komitid, c’est aussi un média qui laisse une large place à la culture, aux livres, aux séries, au cinéma, avec des interviews exclusives et des critiques de films notamment réalisées par Franck Finance Madureira.

Si j’ai cité les noms des journalistes qui écrivent pour Komitid, ou qui y ont participé depuis son lancement, c’est d’abord pour saluer leur travail et pour vous que vous compreniez, vous qui nous lisez régulièrement ou pas, qu’un média, ce sont d’abord des professionnel.le.s de l’information. Qu’ils et elles en soient ici remerciés.

En deux ans, la société éditrice de Connection a donné les moyens à la rédaction de vous proposer plusieurs dizaines d’articles par semaine pour vous informer au mieux des évolutions dans les communautés LGBT+. Depuis janvier, l’apport des archives du site Yagg a permis à Komitid de vous proposer plus de 20 000 articles couvrant la période 2008-2016.

Comme vous le savez, une partie de notre contenu est en accès réservé aux abonné.e.s. En ces temps de confinement, nous avons choisi d’ouvrir au maximum le site afin de vous faire profiter des informations le plus largement possible.

À l’avenir, nous pouvons faire mieux. Mais cela se fera aussi grâce à vous.

