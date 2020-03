Covid-19 : Comment les solidarités LGBT+ s’organisent en régions

La semaine dernière, Komitid a enquêté sur le déploiement d’un mouvement de solidarités LGBT+ principalement à Paris. Aujourd’hui, nous poursuivons cet état des lieux des initiatives avec le tour de plusieurs régions.

Ligne d’écoute en Côte d’Azur

Le COREVIH Paca Est a lancé le 21 mars un dispositif d’écoute et d’informations locales pour permettre à chacun.e de maintenir un lien, de gérer sa santé sexuelle et ses outils de prévention pendant l’épidémie de Covid 19.

Erwann Le Hô, vice-président du COREVIH Paca Est et président du Centre LGBT Côte d’Azur nous en dit plus : « Nous avons eu un premier questionnement, au début de l’épidémie avant que les mesures de confinement soient prises, avec les acteurs santé rassemblés au sein du Centre LGBT Côte d’Azur. On s’est demandé simplement : quel peut être le rôle de la communauté pour ses membres dans ce contexte ? Quels vont être les besoins des LGBT + et des personnes exposées au VIH ou vivant avec le VIH et comment essayer modestement de tenter d’y répondre ?

On a porté ce questionnement au sein du COREVIH Paca est pour aller plus loin dans la concertation et la création rapide d’outils permettant d’apporter des réponses hyper locales à des questions hyper locales.

On se rend compte maintenant qu’il y avait un besoin. Les appels de ces premiers jours sont plutôt liées à l’accès aux traitements, savoir si l’ordonnance PrEP sera encore valable, comment est-ce qu’on va pouvoir faire ou récupérer ses résultats de bilans IST. Quelques contacts avec des personnes isolées aussi. On sait qu’au fur et à mesure que le temps va passer et que le confinement va se poursuivre et se renforcer, on aura de plus en plus de demande de soutien. On essaye d’anticiper pour pouvoir répondre à ces appels. »

Veille de solidarités communautaire à Nancy

À Nancy, de son côté, le Centre LGBT+, connu sous le nom Équinoxe, effectue depuis le 17 mars une veille de solidarités communautaires et des permanences d’écoute par téléphone ou Skype (https://equinoxe54.com/2020/03/17/veille-de-solidarite-communautaire-en-periode-de-covid19-mesures-et-recommandations-aux-personnes-lgbti/).

Entretiens en visioconférence à Orléans

Le 17 mars, le Centre LGBT+ d’Orléans a annoncé sur sa page Twitter la possibilité de faire des entretiens en visioconférence.

Plateforme solidaire « trans pédé gouine » à Toulouse

Sur le modèle de celle qui existe en région Ile de France, un collectif inter associatif (Act Up Sud-Ouest, Grisélidis, Jeko… ) a lancé le 18 mars une plateforme Toulousaine d’organisation et de soutien pour les TBPGQI (Trans, Bi, Pédés, Gouines, Intersexes et Queers) sous forme d’un groupe Facebook privé qui compte 200 membres à ce jour.

Opération de phoning à Metz

À Metz, le Centre LGBT nommé « Couleurs Gaies » a annoncé sur Twitter le 21 mars une importante opération de phoning afin de s’assurer de la santé et la sécurité de ses adhérent.e.s.

Permanences téléphoniques en Bretagne

En Bretagne, l’antenne locale de Aides a lancé le 23 mars plusieurs permanences téléphoniques pour rompre l’isolement des personnes vivant avec le VIH mais aussi les travailleurs.euses du sexe et savoir comment trouver du matériel de réduction des risques pour les consommateurs.trices de produits psycho actifs.

🔴 L'équipe militante de AIDES Bretagne reste mobilisée auprès de vous durant le confinement. ❓ Des questions.

😳 Rompre l'isolement.

💉 Trouver du matériel de réduction des risques. ☎️ Nous répondons à vos appels.#RestezChezVous #RestonsUnis 🎗️Tu soutiens ? Retweete. pic.twitter.com/hrSmPozdmU — AIDES Bretagne (@AidesBretagne) March 23, 2020

L’Enipse lance une ligne nationale de soutien aux LGBT+

Enfin le 23 mars, l’ENIPSE a lancé une ligne téléphonique, dédiée pour les exploitant.e.s, salarié.e.s, associations partenaires et personnes LGBT+ en difficulté face au Covid-19.

Antonio Alexandre le directeur national précise à Komitid : « Dans le cadre de notre réseau de santé mentale, nous avons demandé à l’ensemble de nos psy d’intervenir bénévolement sur ces orientations téléphoniques en cas de repérage nécessitant une prise en charge. »

Note de la rédaction : Cet état des lieux est une photographie non exhaustive de la situation mercredi 25 mars. De nombreuses autres initiatives locales sont en cours de préparation, n’hésitez pas à contacter le Centre LGBT+ le plus proche de chez vous pour vous renseigner.