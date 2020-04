Les jeunes LGBT+, victimes collatérales de la crise du Covid-19

« C’est de plus en plus dur à supporter (…). Sans mes amis, avec qui je discute à distance, j’aurais déjà craqué. » Antoine est à bout de nerfs. Pour ce jeune homme de 17 ans, la cohabitation avec son beau-père en temps de confinement est devenue impossible. « Avant, je ne pouvais le croiser que le soir. Maintenant, je suis avec lui sans arrêt, souffle Antoine. Il est de plus en plus à cran. »

Ça a commencé par des insultes. « Il me demandait de ne pas l’approcher, car il ne voulait pas “ devenir pédé ” ou me disait d’aller me “ faire enculer ” ». Et c’est allé en s’empirant. « Il a levé la main sur moi pour la première fois il y a quelques jours. »

Sans permis de conduire et vivant dans une zone rurale, Antoine passe la majeure partie de son temps dans sa chambre où il suit, depuis son ordinateur, une formation professionnelle. Et la situation de ce jeune gay est loin d’être isolée.

Des associations mobilisées

« Le confinement met en exergue les problématiques rencontrées par les jeunes LGBT+ victimes de violences intrafamiliales, souligne pour Komitid Omar Didi, président du MAG Jeunes LGBT. Il existe des numéros d’urgence pour les victimes de violences âgées de moins de 18 ans, pour les femmes, les sans-abri, mais il n’y a pas de dispositif spécifique pour les jeunes LGBT+ ».

L’association Le Refuge dit quant à elle recevoir beaucoup plus de mails et d’appels que d’ordinaire depuis le début du confinement. « Avant, ces jeunes allaient pour la plupart à l’école, sortaient voir leurs amis, constate son président Nicolas Noguier. Désormais, ils se retrouvent confinés au sein de leurs familles avec des parents LGBTphobes et parfois violents ».

« Je deviens irritable, je n’ai rien envie de faire »

C’est le cas de Martin, en région parisienne, que nous avons joint. Ce garçon de 22 ans a toujours eu « l’habitude » d’entendre des remarques homophobes de la part de ses parents. « Mes parents traitent souvent notre président de “ pédé ” et disent que nous sommes de la vermine, soupire-t-il. Mais tout s’est accentué depuis le début du confinement, car ils regardent les infos 24h/24 et lancent des insultes homophobes à tout va ». Il est épuisé aujourd’hui. « Je deviens irritable, je n’ai envie de rien faire (…) J’aimerais juste pouvoir partir avec toutes mes affaires. »

D’autres, comme Marc, 20 ans, doivent se « cacher ». « Je ne suis pas “ out ”, justement parce que je sais que ma famille est homophobe, nous confie ce jeune homme. Me cacher a toujours fait partie de mon quotidien (…) Mais là, c’est encore pire parce que je suis constamment avec eux. Quand je suis au téléphone avec mes amis ou que je parle avec mon copain, je fais attention à tout ce que je dis. J’évite aussi de laisser mon ordinateur ou mon téléphone traîner ».

Aménager un espace

Pour la sociologue du genre Gabrielle Richard, ces jeunes « peuvent avoir l’impression d’être constamment au front, en danger, sur le qui-vive pour anticiper ou se protéger des paroles ou des actions blessantes ». Et leur estime de soi en pâtit. « Jusqu’ici, ils pouvaient éviter le contact avec ces familles ou le limiter à des événements ponctuels. Mais la situation contraint à ces rapprochements non désirés. Cela décuple l’anxiété générée chez tout le monde par la pandémie actuelle. »

Comment tenir le coup alors ? « Tout le défi réside en l’aménagement d’un espace à soi, d’un espace où l’on peut être soi, analyse la sociologue qui pense que « les outils numériques peuvent être d’une grande aide, notamment parce qu’ils permettent le maintien d’une intimité et d’une intégrité numériques qui échappe aux regards des parents ».

Des député.e.s s’engagent

Face à ce constat, cinquante député.e.s ont interpellé la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa le 9 avril dernier. Dans un courrier, ils lui demandent notamment des solutions d’hébergement d’urgence pour les jeunes LGBT+. La députée LREM Sonia Krimi, à l’origine de ce courrier, explique à Komitid avoir été alertée par l’histoire d’un jeune lyonnais homosexuel malmené par son père. « Je me suis dit que ça n’était pas possible qu’il ne soit pas capté par les radars de la prévention et de l’accompagnement. »

Cette parlementaire présentait d’ailleurs vendredi 17 avril, avec le soutien de l’ensemble du groupe LREM à l’Assemblée nationale, un amendement à ce sujet. Elle proposait que 120.000 euros des crédits « destinés à l’urbanisme et l’aménagement » soient utilisés pour héberger une centaine de jeunes pendant un mois, soit jusqu’à la fin du confinement, prévue le 11 mai prochain.

Marlène Schiappa « consultera prochainement les associations »

« Les violences intrafamiliales sont en forte augmentation et les jeunes, notamment LGBT+, font partie des cibles de ces violences, a lancé la députée LFI Danielle Obono dans l’hémicycle vendredi soir. L’amendement, qui a obtenu un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement, qui ne se sont pas donnés la peine d’argumenter, a finalement été rejeté.

« Au-delà de la déception, c’est un déni de ce que vivent les victimes de violences, s’agace Omar Didi. Huit jeunes LGBT+ sur dix* estiment que les autorités ne les prennent pas en considération lorsqu’elles prennent des décisions. Ce qui s’est passé vendredi en est l’illustration ». « Ce passage est un symbole violent de manque d’empathie vis-à-vis des victimes que l’on renvoie au placard », complète la députée LREM Sonia Krimi.

Elle se dit d’autant plus surprise de ce refus que Marlène Schiappa avait évoqué il y a quelques jours « la piste d’utiliser les nuitées d’hôtel* avec une certaine souplesse – via les préfectures, en lien avec le délégué aux droits des femmes – avec les députés de la majorité qui siègent à la Commissions des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. »

Dans sa réponse au courrier de Sonia Krimi, que Komitid a pu consulter, la secrétaire d’État indique à ce sujet qu’elle « consultera prochainement les associations luttant sur le sujet pour connaître leurs besoins, tant en matière d’hébergement d’urgence (…) que sur le long terme ». « Une réponse inadaptée à l’urgence de la situation », rétorque Omar Didi. Car le temps presse, en effet.

« Ma vie est sur pause, je n’avance pas »

Pour Charly, un jeune homme trans de 18 ans, le confinement est une « véritable épreuve ». Le 17 mars dernier, cet élève de Terminale a été contraint de quitter l’internat de son lycée de région parisienne pour retourner chez sa mère. « J’ai dû partir au bout de trois jours, nous explique-t-il. Mon beau-père ne me tolérait pas du tout, me frappait, m’insultait, m’a coupé l’eau chaude et privé de nourriture. J’en ai parlé à ma mère, mais elle a préféré me mettre dehors ».

Il habite aujourd’hui chez des amis. « Je devais commencer à prendre des hormones, mais ça a été reporté. Ma vie est sur pause, je n’avance pas. Je lutte pour ne pas rester au lit toute la journée. J’essaie de tirer profiter de ces temps, mais c’est vraiment difficile. »

Et après ?

Mais ce qu’il craint par dessus tout, c’est l’après-confinement. « Si l’internat n’ouvre pas, où vais-je aller ?, s’interroge Charly. Je ne perçois plus d’argent et je n’ai pas de quoi me nourrir… ». « Je pense que ce confinement va avoir un énorme impact sur ma santé mentale », ajoute Marc.

Pour Omar Didi, on doit aussi profiter de ce moment pour mettre en place des aides pérennes : « Il faut des politiques publiques qui permettent à ces jeunes de pouvoir être non seulement hébergés, mais aussi accompagnés dans leur insertion sociale, professionnelle ou éducative. » « Nous devons prévenir et appréhender pour ne plus se retrouver dans ces situations catastrophiques, abonde la députée Sonia Krimi. N’attendons pas le prochain drame pour agir ».

* Consultation mondiale sur l’éducation inclusive et l’accès à la santé des jeunes LGBTI+ menée en 2018

** Marlène Schiappa a annoncé le 28 mars dernier dans Le Parisien que 20.000 nuitées d’hôtel seraient disponibles pendant le confinement pour les femmes victimes de violences conjugales

Pendant toute la durée du confinement, les articles consacrés ou en lien avec l’épidémie de coronavirus sont en accès libre sur Komitid. Si vous souhaitez nous soutenir en vous abonnant, allez sur la page d’abonnement.