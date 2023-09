« Le ciel rouge », « Visions », « Rotting in the sun »... : les sept sorties ciné LGBT de septembre

« Le champ des possibles », le 6 septembre au cinéma

Présenté à Venise puis en compétition au Festival Chéries-Chéris l’an passé, Le champ des possibles (anciennement titré Désert Privé) sort finalement dans les salles françaises. Dans cette belle histoire d’amour, un policier en disgrâce part à la recherche de la femme avec qui il entretient une relation par téléphone depuis des mois et qui ne lui répond soudainement plus. Pour trouver les réponses à ses questions, il traverse le Brésil et fait face à une réalité à laquelle il n’était pas préparé. Avec tendresse et intimité, le cinéaste Aly Muritiba étudie la masculinité, l’hétérosexualité et ses limites pour mieux les faire exploser. Casting solide, bande originale soignée et message émouvant sont au rendez-vous de ce beau long-métrage.

« Le ciel rouge », le 6 septembre au cinéma

Christian Petzold, le réalisateur allemand de Barbara et Ondine, est de retour cette année avec Le ciel rouge, où un groupe de quatre amis en vacances assistent sans défense aux feux de forêt qui sévissent dans les environs. Si le postulat paraît plutôt sérieux, le film s’avère être plus rohmérien qu’autre chose, offrant un moment d’été enlevé, où la jeunesse s’aime et s’amuse tout en contemplant un monde qui s’embrase. Un paradoxe superbement porté à l’écran, et qui profite d’un casting merveilleux, Paula Beer en tête. Le film a été récompensé de l’Ours d’Argent au dernier Festival de Berlin.

« Visions », le 6 septembre au cinéma

Après le succès de Boîte Noire en 2021, le réalisateur Yann Gozlan revient avec un nouveau thriller psychologique : Visions. La vie parfaite et rangée d’Estelle, pilote de ligne et mariée à Guillaume, bascule brusquement lorsqu’elle rencontre par hasard Ana, avec qui elle avait entretenu une histoire d’amour passionnée 20 ans plus tôt. Diane Kruger, Marta Nieto (Madre) et Mathieu Kassovitz forment le trio charismatique à l’affiche de ce film qui s’annonce intense.

« La Petite », le 20 septembre au cinéma

Pour son deuxième film de l’année (après l’horrifique La Tour, sorti en février dernier), le très prolifique Guillaume Nicloux revient au drame avec La Petite. Quand son fils et le mari de celui-ci meurent brusquement dans un accident alors qu’ils s’apprêtaient à accueillir un enfant via une mère porteuse, Joseph (Fabrice Luchini) décide de retrouver cette dernière. Une quête lumineuse qui lui permettra de prolonger les désirs de paternité des deux défunts et le fera rencontrer une femme haute en couleurs. Le film a fait l’ouverture du dernier Festival d’Angoulême.

« Dogman », le 27 septembre au cinéma

Après des accusations de viols et d’agressions sexuelles, des condamnations pour plagiat, et la faillite de sa société de production finalement sauvée de justesse, Luc Besson est de retour à la réalisation. Avec Dogman, il raconte l’histoire d’un tueur vengeur et ami des chiens qui aime se travestir et faire du drag. Présenté à Venise et à Deauville, le film fait face à de nombreuses critiques.

« Rotting in the sun », le 15 septembre sur Mubi

Dans cette hilarante comédie faussement documentaire, le réalisateur Sebastian Silva s’interprète lui-même en cinéaste désabusé et déprimé. Quand il rencontre l’influenceur Jordan Firstman (qui se joue lui-même aussi) sur une plage gay naturiste, Sebastian l’invite à venir chez lui quelques jours plus tard puis disparaît juste avant que son convive n’arrive. Jordan se lance alors dans un jeu de piste ahurissant et absurde, jalonné d’orgies, de scènes tordantes, de répliques acerbes et d’une femme de ménage qui cache bien des secrets. En plus de laisser les personnages queers être les individus horribles et exaspérants qu’ils peuvent être, Rotting in the sun est très certainement la comédie la plus audacieuse de l’année.

« Cassandro », le 22 septembre sur Prime Video

Saúl Armendáriz, plus connu sous son nom de scène Cassandro l’Exotico, est un lutteur gay d’El Paso qui a révolutionné le monde du sport de combat en allant contre le machisme ambiant. Dans ce biopic flamboyant et émouvant, Gael Garcia Bernal brille et rend honneur à cet artiste encore méconnu, aux côtés du chanteur Bad Bunny ou encore de Raul Castillo (Looking). Le film est le premier de la longue liste de films queers à sortir sur les plateformes en cette fin d’année.