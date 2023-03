Festival du film de Berlin : en 2023, un palmarès plus queer que jamais

C’est le premier des trois grands festivals de cinéma (avec Cannes et Venise) à remettre ses prix. La Berlinale, connue pour sa sélection pointue et diversifiée, a dévoilé samedi une liste très queer d’œuvres. Elle donne ainsi un aperçu des films à voir bientôt en salles.

Dès le vendredi 24, c’est la sélection des Teddy Awards, qui récompense le meilleur des films queers, qui a remis ses statuettes : All the Colours of the World are Between Black and White, du nigérien Babatunde Apalowo, sur la relation entre deux hommes gays, est reparti avec le prix du meilleur long-métrage de fiction.

Côté documentaire, c’est Orlando, ma biographie politique, le film français de Paul B. Preciado, qui est récompensé ! Dans cette première réalisation, le cinéaste espagnol s’adresse à Virginia Woolf et son personnage d’Orlando dans le roman éponyme, tantôt femme tantôt homme, via les interventions de plusieurs personnes trans et non-binaires, les Orlando d’aujourd’hui. En tout et pout tout, le film de Paul B. Preciado est reparti de Berlin avec trois prix, dont le Prix du Jury de la compétition Encounters et la mention spéciale du jury documentaire !

Ces deux films ont reçu des critiques dithyrambiques durant le festival mais attendent encore une date de sortie dans les salles françaises.

Toujours parmi les lauréats des Teddy Awards : le quatrième long-métrage de la réalisatrice Sacha Polak, Silver Haze, sur la fuite amoureuse de deux jeunes femmes, a fait l’objet d’un prix spécial du Jury.

Une récompense historique

Dans la compétition officielle, la liste des lauréat·es fait plus que jamais la part belle aux récits LGBTQ+ ! Le Grand Prix du jury, soit la médaille d’argent du festival, est remis au réalisateur allemand Christian Petzold (Ondine, Barbara, Transit…) pour Le Ciel rouge, dans lequel quatre amis (dont un couple gay) se réunissent dans une maison de campagne où les passions se déchaînent à mesure que la forêt environnante s’enflamme. Un film prometteur d’un cinéaste qui n’a plus rien à prouver, et qui sortira dans nos salles de cinéma plus tard dans l’année grâce aux Films du Losange !

Autre moment fort et historique du festival : le jury, présidé par Kristen Stewart, a décidé de donner ses deux prix d’interprétations (non-genrés depuis 2020 et divisés en rôle principal et secondaire) à des femmes trans : Sofia Otera, jeune espagnole de huit ans pour son rôle principal dans le film 20 000 espèces d’abeilles d’Estibaliz Urresola Solaguren, a reçu son trophée les larmes aux yeux en déclarant vouloir consacrer sa vie au métier d’actrice lors de la conférence de presse. Dans ce film, elle joue le rôle d’une jeune fille trans en vacances avec sa famille dont sa mère, en pleine remise en question. Thea Ehre, femme trans autrichienne, a elle aussi été récompensée du prix de l’interprétation secondaire pour son rôle dans Till The End of The Night de Christoph Hochhäusler, une histoire d’amour entre un policier et une prisonnière trans sur fond d’enquête policière. Aucun des deux films n’a encore de date de sortie française.

Dans la catégorie Panorama, une sélection non-compétitive où les films font leurs avant-premières, Kokomo City de l’américaine D. Smith, qui filme la vie de quatre travailleuses du sexe trans et noires, a reçu le prix du public pour un film documentaire.