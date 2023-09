Pour la rentrée, Netflix et Prime Video dégainent leurs films LGBT+

Cassandro

Présenté au festival du film de Sundance en début d’année, le biopic du lutteur gay le plus connu de la planète sortira dès septembre sur Prime Video. Le film de Roger Ross Williams mettra en scène Gael Garcia Bernal (La Mauvaise Éducation, Y Tu Mama Tambien…) dans le rôle de Saúl Armendáriz, un lutteur d’El Paso qui a révolutionné le monde viril des sports de combat en créant le personnage « Exotico », aussi appelé le « Liberace de Lucha Libre ». Les critiques depuis sa première projection sont assez unanimes : Gael Garcia Bernal impressionne dans ce long-métrage touchant et flamboyant, qui met un coup de projecteur bienvenu sur une personnalité hors-du-commun. Cassandro sera disponible sur Prime Video dès le 22 septembre.

Insubmersible

Elle se faisait discrète sur nos écrans depuis quelques années, mais Annette Benning (The Kids Are All Right, American Beauty) fait son grand retour le 3 novembre sur Netflix ! Insubmersible raconte l’exploit de la nageuse lesbienne Diana Nyad qui, à 64 ans, est devenue la première personne à faire à la nage les 161km qui séparent Cuba de la Floride. Aux côtés d’Annette Benning, on retrouve Jodie Foster pour jouer le rôle de sa meilleure amie et coach. Réalisé par le duo de cinéastes derrière les documentaires Free Solo et The Rescue, Insubmersible promet d’être un roller-coaster intense et immersif où les deux comédiennes auront l’opportunité de briller à nouveau.

Rustin

Dès le 17 novembre, découvrez l’histoire vraie de Bayard Rustin, un militant homosexuel qui s’est battu toute sa vie pour les droits civiques des afro-américains aux États-Unis, notamment en étant celui qui organisa la fameuse marche de 1963 à Washington. Mis de côté puis oublié des livres d’histoire pour son homosexualité, ce biopic de George C. Wolfe aura à coeur de remettre un coup de projecteur sur la lutte de cet homme courageux et précurseur. Pour l’incarner à l’écran, on retrouvera le comédien gay Colman Domingo, que l’on avait déjà vu briller dans Euphoria, Si Beale Street pouvait parler ou encore Fear The Walking Dead.

Saltburn

Après le remarqué Promising Young Woman, qui lui a valu un Oscar, l’actrice-réalisatrice Emerald Fenell revient avec un deuxième long-métrage très attendu : Saltburn. Fraîchement débarqué dans une grande école aristocratique où la luxure et la richesse sont les normes, le jeune Oliver Quick retrouve son ami Felix Catton. Dans cet établissement irréel, l’étudiant va vivre un été qu’il n’est pas prêt d’oublier, entre fêtes, excès, et rivalités. Ce film est un candidat sérieux pour la prochaine course à la statuette dorée, puisque son casting vertigineux risque de faire tourner les têtes : les étoiles montantes Barry Keoghan (Les Banshees d’Inisherin) et Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) se font face aux côtés d’acteurs et d’actrices réputés, tels que Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot), Carey Mulligan (Drive, Promising Young Woman) et Richard E. Grant (Everybody’s Talking About Jamie). Pour le sulfureux Saltburn, ce sera le 24 novembre sur Prime Video !

Maestro

Après le succès d’A Star Is Born, Bradley Cooper revient à la réalisation avec Maestro, biopic du compositeur légendaire Leonard Bernstein, à qui l’ont doit notamment les musiques de West Side Story ou Sur les quais. Cooper sera une nouvelle fois derrière et devant la caméra puisqu’il interprétera lui-même cet homme mystérieux qui vécut longtemps en cachant son homosexualité. Face à lui : Carey Mulligan, Maya Hawke, Jeremy Strong et Matt Bomer. Sélectionné à la Mostra de Venise cette année, le film sortira le 20 décembre prochain sur Netflix et promet d’être un concurrent majeur de la prochaine course aux Oscars.

Nuovo Olimpo

Dans l’Italie des années 70, deux jeunes hommes de 25 ans se rencontrent, et tombent follement amoureux. Si un événement soudain les sépare, ils passeront tous deux les 30 prochaines années de leurs vies à tenter de retrouver l’autre, au nom de leur amour indestructible. Un mélodrame sentimental qui s’annonce fort, signé par le réalisateur turc Ferzan Ozpetek, à qui l’on doit le récent Pour toujours et Le Premier qui l’a dit en 2010. Les informations autour de Nuovo Olimpo sont encore vagues, mais on sait qu’il devrait sortir d’ici la fin de l’année sur Netflix.

Bottoms

Le meilleur pour la fin ? Bottoms, la nouvelle comédie lesbienne d’Emma Seligman, après le fulgurant Shiva Baby (disponible sur Mubi), a tout pour être l’évènement queer de cette fin d’année. En bon teen-movie qu’il est, le film se concentre sur les péripéties de deux adolescentes au lycée. Mais à la différence des autres coming-of-age qu’on a l’habitude de voir, les deux protagonistes de Bottoms sont des lesbiennes impopulaires qui décident de créer un fight club féminin dans leur établissement pour séduire les pom-pom girls de l’école. C’est un postulat tranchant, qui promet une comédie déjantée portée par Ayo Edebiri et Rachel Sennott, les nouvelles stars du grand écran. Pas de date de sortie précise en France encore, mais le film a été annoncé pour la fin d’année sur Prime Video à l’international.