« Va te faire f***** » : Billy Porter s'en prend au PDG de Disney en pleine grève des scénaristes

Alors que la grève des scénaristes et des acteurs continue à Hollywood et qu’aucun accord n’a été trouvé avec les studios, les conséquences commencent à se faire ressentir pour certaines personnalités.

L’acteur gay Billy Porter notamment, connu pour son rôle dans la série Pose, a fait savoir dans une interview pour Evening Standard qu’il était obligé de vendre sa maison afin de faire des économies. « On est en grève, et je ne sais pas quand ça s’arrêtera ! En tant qu’artiste, à moins que vous deveniez une grande star très bien payée, ce que je ne suis pas, ça se fait au jour le jour. J’étais censé être dans un film et une nouvelle série qui devait sortir en septembre, mais rien de tout cela ne peut se faire pour l’instant ! », poursuit-il.

Si ses projets sont mis en pause, c’est parce que depuis que les acteurs ont voté à la majorité pour rejoindre la grève des scénaristes, ils ont interdiction de se rendre sur des tournages, dans des festivals, dans des remises de prix ou de faire la promotion de leurs films. Le but est de faire pression sur les studios, qui refusent toujours de revoir à la hausse les salaires des scénaristes, soit l’une des revendications principales des grévistes.

Billy Porter s’en est aussi pris directement au CEO de Disney, Bob Iger, qui avait déclaré en juillet dernier que les demandes des grévistes n’étaient pas « réalistes ». « Entendre Bob Iger qui nous dit que l’idée d’une plus grande sécurité financière pour les plus précaires d’entre nous est irréaliste ? Alors qu’il touche 78 000 dollars par jour ? Je n’ai pas d’autres mots pour lui que : va bien te faire f***** », rétorque le comédien.

Aux dernières nouvelles, Billy Porter est à l’affiche du drame gay Our Son, dans lequel lui et Luke Evans divorcent et se battent pour la garde de leur jeune fils. Le film n’a pas de date de sortie au cinéma pour le moment et les comédiens n’ont donc pas le droit d’en faire la promotion.

L’acteur est aussi attendu dans le biopic sur James Baldwin, annoncé plus tôt cette année.