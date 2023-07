« Le Retour », « Les algues vertes », « Sabotage »... : les six sorties ciné LGBT de juillet

« Luise », le 5 juillet au cinéma

Dans une ferme allemande en 1918. Sans que personne ne le sache encore, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. En Alsace, alors occupée par l’Allemagne, Luise vient de perdre sa mère et vit donc seule. Rapidement elle accueille Hélène (Christa Théret), une Française en fuite qui souhaite partir aux Pays-Bas, et le soldat allemand blessé qui la poursuit. Dans cette terre isolée de tout, un jeu dangereux se créée entre les trois personnages, où désir, doutes, amour et haine ne feront plus qu’un.

« Entre nous », le 12 juillet au cinéma

Dans cette comédie dramatique française, premier long-métrage de Jude Baumane, Elodie (Amandine Noworyta) et Laetita (Iris Jodorowsky) sont un couple heureux et uni souhaitant avoir un enfant par PMA. À l’annonce d’une mauvaise nouvelle qui contrecarre totalement leurs plans, les deux femmes doivent accueillir un nouveau colocataire dans leur appartement. Une arrivée qui chambouler l’équilibre du couple et leurs certitudes.

« Les Algues vertes », le 12 juillet au cinéma

Après Dark Waters, Rouge et Goliath, Les Algues vertes de Pierre Jolivet, adapté du livre éponyme, est un nouveau thriller écologique de haute volée sur un réel scandale qui a mené à la mort de plusieurs individus. En journaliste-enquêtrice, Céline Salette impressionne face à Nina Meurisse, qui joue sa compagne. Un moment sous tension, promis à un beau succès en salle !

« Le Retour », le 12 juillet au cinéma

Après moults polémiques sur sa sélection cannoise, liés à un tournage jugé problématique, le nouveau film de Catherine Corsini (La Belle Saison, La Fracture), Le Retour, (que Komitid avait pu voir à Cannes en mai dernier) sort finalement dans les salles de cinéma. La réalisatrice y retrouve Aïssatou Diallo Sagna, dont le personnage doit retourner en Corse avec ses deux adolescentes le temps d’un été pour travailler. Alors qu’elle avait quitté l’île il y a des années, les souvenirs douloureusement étouffés remontent à mesure que ses filles s’en créent de nouveaux. L’île de Beauté se fait donc le lieu de tous les possibles, où différents récits vont s’entrechoquer les uns aux autres.

« Les Damnés ne pleurent pas », le 26 juillet

Coproduction franco-marocaine présentée en Compétition au dernier Festival Chéries-Chéris, Les Damnés ne pleurent pas de Fyzal Boulifa, est un sublime premier film sur une relation mère-fils contrariée. À Tanger, où Selim et sa mère déplient leurs bagages après un énième déménagement qu’elle lui impose, Selim va se faire embaucher par Sébastien, propriétaire d’un hôtel avec qui il va se découvrir (au propre comme au figuré). Une magnifique fable qui évite le sentiment facile au profit d’une étude de personnage passionnante.

« Sabotage », le 26 juillet au cinéma

Originellement titré How To Blow Up A Pipeline, ce petit film indépendant américain ne cesse de faire parler de lui. Alors que la situation climatique se fait de plus en plus urgente, un groupe d’activistes décide de passer à l’action : ensemble, ils vont faire exploser un pipeline qui distribue du pétrole dans tout le pays. Un moment qui s’annonce exaltant et sous tension, et où le collectif l’emporte sur l’individu. Parmi ces intrépides, on pourra apercevoir le personnage de la géniale Sasha Lane (American Honey, Come as you are) en couple avec celui de l’actrice Jayme Lawson, toutes deux aux côtés de l’acteur gay Lukas Gage.