L'acteur de « You » et de « White Lotus » Lukas Gage, en couple avec le coiffeur de Kim Kardashian !

Connu pour ses brèves apparitions dans Euphoria et Love Victor, puis son rôle plus récurrent dans la première saison de The White Lotus (où il partage une scène hilarante d’anulingus avec Murray Bartlett) et tout récemment son arrivée dans la quatrième saison de You, Lukas Gage est un chouchou d’Internet.

Le 20 février dernier, l’acteur de The White Lotus postait sur son compte Instagram trois clichés de lui et Chris Appleton, coiffeur de stars telle que Jennifer Aniston et Kim Kardashian, en pleine virée en quad au Mexique, accompagnés des mots « la mejor ». Il n’en fallait pas plus aux internautes pour lancer les rumeurs de relation entre les deux célébrités.

Lors d’une interview pour le New York Times, le 9 mars dernier, Lukas Gage s’adressait alors à ceux qui prennent ces photos comme un coming-out public : « S’ils veulent penser cela, ils le peuvent. Je suis un livre ouvert sur la plupart des choses de ma vie, mais j’ai un problème avec cette culture où tout le monde doit tout savoir de la vie des autres. C’est un aspect étrange que j’essaie encore de comprendre ».

Blogueur à scandales

Fatigué de tous ces commentaires, l’acteur s’est même permis de répondre à Perez Hilton, blogueur à scandales, qui dans un article sur le jeune couple, s’est permis une petite remarque le visant : « Quelqu’un doit dire à ce mec qu’il n’est pas aussi connu qu’il pense l’être », faisant référence à l’interview du NYT. Ce à quoi Lukas Gage a rétorqué : « Quelqu’un doit dire à ce mec que personne n’a lu son blog depuis 2009 ». Commentaire qu’il a supprimé par la suite.

Dans « The Drew Barrymore Show », Chris Appleton s’est laissé aller à quelques confidences, au détour de quelques conseils sur les aliments bon pour les cheveux.

Alors qu’il souligne devant l’actrice Drew Barrymore les bienfaits de l’ananas sur la libido, la présentatrice et amie de longue date, amusée par la situation, s’est mise à le taquiner pour en savoir plus. « Et toi Chris, comment va ta libido ? Il y a quelqu’un dans ta vie qu’on devrait connaitre ? », dit-elle le sourire aux lèvres.

Question à laquelle le célèbre coiffeur a répondu sans langue de bois : « Elle va plutôt bien à vrai dire. Mais oui, je suis très heureux. Très amoureux et je me sens très reconnaissant de pouvoir partager mon temps avec une personne aussi spéciale ». Drew Barrymore montre ensuite la fameuse photo des deux hommes en pleine escapade en quad. Chris Appleton confirme alors qu’il parlait bien de Lukas Gage.

Actuellement dans la saison 4 de You (dans laquelle il partage une scène de golden shower avec un autre personnage), Lukas Gage vient tout juste de présenter Down Low, au festival SXSW. Dans ce film, il tient son premier rôle principal aux côtés de Zachary Quinto. Une comédie queer qu’il a co-écrite, sur les aventures d’un millionaire dépressif et d’un travailleur du sexe déluré, directement inspiré de Pretty Woman. Down Low reçoit d’ores et déjà des critiques plus que positives.