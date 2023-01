Désir… Désirs : la 30ème édition du festival LGBTQI+ de Tours dévoile sa programmation

Pour sa 30 ème édition (du 18 au 24 janvier), le festival LGBTQI+ de Tours, Désir… Désirs, s’arme d’une programmation de choix, riche et éclectique, qui promet une semaine d’exception pour les festivaliers curieux.

Entre expositions et films, lectures et performances, l’évènement se veut plus que jamais comme un espace artistique libre dans lequel la culture queer peut pleinement s’épanouir. Pour cette nouvelle année, Désir… Désirs fait le plein de performances artistiques dansées et chantées, de pièces de théâtre, de lectures et de débats.

Du côté des films, le festival propose un mélange d’avant-premières et de films de patrimoine : Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, A Single Man de Tom Ford et Les Mille et une nuits de Pasolini figurent aux côtés de films inédits en salles comme Firebird, romance gay en pleine guerre froide, Tove, biopic de Tove Jansson, la créatrice des Moumins, ou encore Last Dance, superbe documentaire sur les derniers pas sur scène d’une drag queen américaine.

Une sélection cinématographique chargée donc, qui s’accompagne de quelques évènements plus que bienvenus, comme l’avant-première d’Arrête avec tes mensonges, en présence de son réalisateur Olivier Peyon et l’auteur du livre éponyme Philippe Besson, ainsi qu’une projection du magnifique Trois nuits par semaine présentée par son réalisateur Florent Gouëlou. Au total, ce sont 17 longs-métrages et 10 courts-métrages qui seront projetés.

Outre ce large choix de films, Désir… Désirs proposera aussi des expositions autour de la culture LGBTQI+. Xavier Héraud viendra ainsi présenter son travail de photo-journaliste sur le milieu du ballroom français avec son exposition « Welcome to the ball ». 34 artistes réunionnais se réuniront pour « Astèr Atèrla », une exposition politique et artistique sur l’île de la Réunion et son histoire vue par tous ces artistes.

Enfin, cette année le festival fait la part belle à la littérature en organisant le tout premier salon du livre queer. Une quinzaine d’auteurs et d’autrices viendront dédicacer leurs derniers ouvrages et leurs précédents !

Pour tout savoir sur le Festival et sur le programme de sa 30ème édition, c’est par ici !