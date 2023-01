Pomme, Orville Peck, Mélissa Laveaux, Kiddy Smile, Lou Paradise ... : ces 16 chanteurs et chanteuses LGBTQ ont marqué l'année 2022

En cette fin d’année, l’heure est au bilan. Pour ce faire, nous vous avons sélectionné les 16 artistes LGBTQ qui ont marqué le monde de la musique en 2022, des plus affirmé·es aux artistes émergent·es, en passant par ceux et celles qui méritent plus que quiconque une mise en lumière.

Parce que leurs voix et leurs œuvres parlent à, de et pour nous, parce qu’ils et elles nous font danser, pleurer et frissonner, et que l’industrie musicale ne les traite souvent pas comme ils et elles le méritent réellement, il est plus que jamais nécessaire de faire entendre ces artistes.

Marius

Candidat malheureux pour représenter la France à l’Eurovision cette année, Marius semble pourtant avoir tout gagné, et siège, avec d’autres, à la table des plus belles révélations musicales de 2022. Avec son premier EP, Accroche-Cœur, Marius réalise une œuvre introspective étonnante à laquelle il fait le choix de s’abandonner complètement. De ses déceptions amoureuses (dans Les Chansons d’amour) à son rapport compliqué à son corps (dans Contrôle), Marius se livre à cœur ouvert dans six titres magnifiquement écrits, et nous laisse à voir un garçon cassé mais combattant, sensible et déterminé.