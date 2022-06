Kiddy Smile : « Dans “ Drag Race France ”, ce qui est important pour moi est de mettre en lumière le fait que le drag est un art noble et difficile »

Kiddy Smile est un artiste gay très occupé. Le chanteur, DJ, producteur, réalisateur et danseur français est en résidence à la GlitterBox à Ibiza tous les 15 jours, et poursuit actuellement une tournée en France et en Europe. Très engagé pour les droits LGBT, il est aussi une figure de la scène ballroom.

En ce mois de juin, c'est sa présence dans le jury de « Drag Race France » qui va élargir encore son audience, car cette émission, version française de la cultissime « RuPaul's Drag Race », lancée en 2009 aux Etats-Unis, bénéficie d'une diffusion sur France Télévisions, ce qui devrait lui garantir un beau succès.

Pour Komitid, Kiddy Smile (accompagné lors de l'interview réalisée le 9 juin de son chien Buffy, un spitz nain qui tient dans un sac), nous explique son rôle dans le jury et pourquoi il est heureux de faire partie de cette aventure.

Komitid : Comment s'est passé le processus pour que vous deveniez membre du jury de « Drag Race France » ?

Kiddy Smile : J'ai été approché par Raphaël Cioffi [le producteur de DRF) avec qui je suis devenu assez pote et qui m'avait annoncé qu'il était sur le point d'obtenir les droits de « RuPaul's Drag Race ». Il tenait beaucoup à ce que je fasse partie de cette aventure. Quand il a obtenu son partenariat avec Endemol, il m'a recontacté pour me demander si cela m'intéressait toujours et j'ai dit : « Bien sûr ! ». Pour moi, c'était une évidence de faire partie de ce programme même si je suis assez réticent avec la télévision.