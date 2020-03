Combinant une ambiance de saloon, des mélodies iconiques et des prouesses vocales à la manière des plus grands de la musique country, le chanteur gay Orville Peck nous plonge dans l’univers du rodéo vu sous un autre angle… Un concours de beauté, des taureaux et des drag-queens.

Orville Peck chante comme un véritable crooner. Il a le goût des belles choses et son clip est magnifique. La réalisation du clip par Austin Peters est très léchée et classifie Queen of the Rodeo comme un court-métrage LGBT+ d’art et essai. La vidéo se termine par un hommage à la communauté LGBT+.

« Pour tous les membres de la communauté LGBT+ et bispirituels travaillant et se produisant dans des rodéos, des ranchs et des relais routiers en Amérique du Nord. »

Orville Peck parle de sa nouvelle chanson et de son clip vidéo comme un hommage à son amie Jem.

« Jem est une drag-queen des premières nations de Vancouver, en Colombie-Britannique, et aussi la vedette de notre vidéo. Elle lutte toujours et a du mal à s’intégrer avec les autres queens, mais pour moi, elle a toujours été une star et finira par être couronnée reine du rodéo. »

Le clip a été diffusé pour la première fois lundi 24 février 2020. Regardez :

Lors de la sortie de son premier album Pony en 2019, Orville Peck avait répondu au média Gonzaï, notamment sur le masque qu’il porte : « Le masque fait juste partie de qui je suis et de ma façon de m’exprimer en tant qu’artiste, mais je n’essaie pas de créer un personnage à proprement parler. Disons que le masque fait juste partie d’Orville Peck. »